Gran Premio Manente, a Crucoli la XV edizione: musica, identità e Calabria sul palco

TORNA l’appuntamento che da 15 anni parla di musica, regia, social made in Calabria! Siamo ormai giunti alla XV° edizione del Gran Premio Manente, in programma mercoledì 20 Agosto 2026 presso il Santuario della S.S Madonna di Manipuglia a Crucoli (KR).

Torna con un format rinnovato che mantiene il suo impegno nel ricordo del grande Checco Manente. Eclettico e a tutto tondo regista e precursore della musica tradizionale calabrese.

Ospiti della serata: Peppe Voltarelli con la Calabria Orchestra, Giuseppe Garibaldi, Antonino Perrotta e Alvin Tripodi.

Un evento che celebra la cultura, la musica e l’identità della Calabria, unendo tradizione popolare, sonorità contemporanee e storytelling della nostra regione in una serata che si preannuncia ricca di emozioni. Organizzato da Giuseppe e Virginia Marasco della Marasco Comunicazione da Calabriasona e con il patrocinio del comune di Crucoli saranno presenti le telecamere di Video Calabria che ogni anno trasmette il premio sulla sua emittente.

I protagonisti della serata:

Sul palco si esibirà la Calabria Orchestra, formazione di 17 elementi diretta dal Maestro Checco Pallone e prodotta da Giuseppe Marasco, che da anni porta in giro per l’Italia le radici musicali calabresi rivisitate in una chiave completamente innovativa e insolita. Un occasione per presentare in anteprima il Disco “Istmo ” in uscita a Settembre.

Ad interagire anche con l’orchestra come guest d’eccezione ci sarà Peppe Voltarelli, cantautore e attore calabrese di fama internazionale con un omaggio a Checco Manente e ad Otello Profazio. Peppe Voltarelli è Anima e Radici. Premio Tenco e voce che porta la Calabria nel mondo, tra canzoni, teatro e racconti. Il suo stile mescola ironia, impegno e un fortissimo legame con la sua terra.

Una serata dedicata anche a tre “voci e volti” della Calabria giovane che rappresentano le nuove generazioni della scena regionale: Giuseppe Garibaldi volto noto del Grande Fratello e oggi ambasciatore social della CALABRIA, Antonino Perrotta artista che con la sua arte valorizza e racconta i borghi, Alvin Tripodi artista Vocalist e scopritore del nostro territorio.