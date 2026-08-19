Domani a Isola Capo Rizzuto in concerto LDA e Aka7even

È uno degli appuntamenti musicali più attesi di Isola Summer 2026, la ricca stagione estiva messa in atto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga. Domani, giovedì 20 agosto, alle ore 21.30, Piazza del Popolo a Isola di Capo Rizzuto ospiterà LDA e Aka7even con il loro “Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026”.

Due tra i giovani artisti più conosciuti della scena pop italiana saliranno sullo stesso palco per una serata che si preannuncia particolarmente partecipata. Entrambi si sono fatti conoscere dal grande pubblico attraverso Amici di Maria De Filippi, costruendo successivamente percorsi artistici capaci di conquistare milioni di ascolti e un pubblico soprattutto giovane.

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, ha saputo ritagliarsi una propria identità musicale attraverso una scrittura che unisce pop, sonorità urban e tradizione melodica napoletana. Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, ha invece conquistato il pubblico con un sound che mescola pop, elettronica e contaminazioni internazionali, accompagnato da una forte presenza scenica.

A Isola di Capo Rizzuto porteranno uno spettacolo costruito sui rispettivi successi e sulla collaborazione che li vede protagonisti del tour estivo, trasformando Piazza del Popolo in un grande palcoscenico a cielo aperto.