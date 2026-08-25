Cotronei (Kr), il 26 agosto i Sud Sound System per l’evento clou dell’estate

Saranno i Sud Sound System, insieme a Papa Leu Selecter, i protagonisti dell’evento clou del programma estivo del Comune di Cotronei. L’appuntamento è per mercoledì 26 agosto in Piazza della Solidarietà, con una delle formazioni che più hanno contribuito a portare la musica e la cultura del Sud sulla scena nazionale. La scelta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Ammirati, presidente della Provincia di Crotone, nasce proprio dal valore culturale che il gruppo rappresenta. Da oltre trent’anni i Sud Sound System raccontano il Mezzogiorno attraverso la musica, il dialetto, le radici e il legame con la propria terra, portando fuori dai confini meridionali una cultura capace di parlare a generazioni diverse. “Abbiamo voluto per Cotronei – afferma il sindaco Ammirati – un grande evento musicale che avesse anche un significato. I Sud Sound System rappresentano un Sud orgoglioso delle proprie radici e che sa trasformare la propria identità in musica e cultura. Cotronei è parte di questo Sud, con la sua storia, le sue tradizioni e la comunità che continua a costruirne il presente e il futuro”. Il concerto del 35 Anniversary Tour sarà dunque una grande festa di fine estate e, insieme, un omaggio alla cultura meridionale, nel cuore della Sila crotonese.