“La Leggenda degli Zingari” e “Karatime 2.0”, venerdì 28 in Villa Comunale a Siderno una serata di cultura, musica e amore per il territorio

Cultura, musica e amore per il territorio. Sono i contenuti peculiari della serata in programma venerdì 28 agosto alle ore 21:30 alla Villa Comunale di Siderno, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, in collaborazione con la Fondazione Cremona, nell’ambito dell’azione “La Notte dei Libri” del progetto “Siderno, i Mondi Possibili della Lettura” – CUP I19I24001300001 – finanziato dal Cepell dopo che la Città di Siderno ha ottenuto, per il secondo triennio consecutivo, la qualifica di “Città che legge“.

La serata sarà incentrata sul volume “La Leggenda degli Zingari“, scritto dal docente Pietro Cremona, presidente della Fondazione Cremona” con le immagini del fotografo Domenico Cavallo e le musiche di Bruno Panuzzo. Un’opera che nasce dall’incontro di linguaggi differenti e che trova nella fotografia, nella scrittura e nella musica tre chiavi di lettura complementari per raccontare il territorio della Locride, la sua identità e tenere viva la memoria delle sue tradizioni.

Ospite d’onore sarà l’attrice napoletana Cloris Brosca, conosciuta dal grande pubblico televisivo per aver interpretato il personaggio de “La Zingara” su Rai Uno, ma anche per il proprio percorso artistico di grande spessore, costruito innanzitutto sul teatro e sulla formazione accanto a maestri come Eduardo De Filippo, Gigi Proietti e Tino Buazzelli. Durante la serata saranno ripercorse le tappe di una carriera che ha attraversato teatro, cinema e televisione, fino alle più recenti esperienze sul piccolo schermo. L’attrice darà vita alla lettura di alcuni brani de “La Leggenda degli Zingari” e verrà intervistata sui momenti fondamentali della sua carriera, dal cinema al rapporto con Massimo Troisi, a partire dalla partecipazione a “Ricomincio da tre” e dall’esperienza nel docufilm “Il mio amico Massimo”, nel quale la Brosca ha prestato la propria voce insieme a Lello Arena.

La componente musicale sarà affidata a Bruno Panuzzo, che porterà in scena “Karatime“, spettacolo di grande successo che di recente ha conquistato alcune tra le più belle piazze italiane, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale capace di attraversare le diverse epoche, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri.

Verranno altresì consegnati cinque premi “Incontri Notevoli” ad altrettante personalità differenti per esperienza, ruolo e percorso, accomunate dalla volontà di rappresentare, attraverso il proprio lavoro, un valore per la comunità e per il territorio. Il premio si inserisce nella filosofia stessa di “Incontri Notevoli”: riconoscere non soltanto la notorietà, ma soprattutto il valore delle storie personali e professionali, la capacità di generare relazioni, cultura, attenzione e partecipazione.

La serata sarà anche l’occasione per presentare il nuovo direttivo della Fondazione Cremona, composto da Pietro Femia, Federica Orlando, Maurizio Lacopo e Antonella Varacalli, chiamato a proseguire il percorso dell’organismo sul terreno della cultura, della valorizzazione della memoria e della promozione degli incontri.