Bando di Agenda Urbana per gli aiuti alle imprese: prorogato al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

E’ stato prorogato al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico “Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende-Aiuti alle imprese”. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale precisando che la proroga del termine per la ricezione delle domande di partecipazione è stata decisa in seguito alle diverse richieste pervenute, motivate dalle oggettive difficoltà riscontrate, soprattutto nel periodo estivo, nel reperire in tempi utili, preventivi, documentazione tecnica, dichiarazioni e ulteriori documenti necessari alla corretta e completa predisposizione delle istanze. Il nuovo termine per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 23,59 del prossimo 15 settembre. La proroga è stata concessa anche in considerazione del fatto che è interesse delle Amministrazioni comunali di Cosenza e Rende favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate e consentire una migliore qualità delle proposte progettuali, in coerenza con le finalità dell’avviso e degli interventi previsti nell’ambito dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027.