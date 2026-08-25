Catanzaro: modifiche alla viabilità in Via Alessandro Turco per lavori di bitumatura

Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che, a decorrere dalle ore 07:00 di venerdì 28 agosto 2026 e fino al termine dei lavori di bitumatura della sede stradale, saranno in vigore importanti modifiche alla circolazione e alla sosta lungo Via Alessandro Turco.

Per consentire il regolare svolgimento degli interventi in sicurezza, sono state emanate le seguenti disposizioni:

Divieto di sosta con rimozione forzata (Ordinanza n. 383/2026): Istituito su entrambi i lati della carreggiata per tutta la durata del cantiere.

Senso unico alternato (Ordinanza n. 358/2026): Regolato per gestire il flusso veicolare nel tratto interessato dalle lavorazioni.