Visita istituzionale di Mons. Cesare Di Pietro all’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica

Nella giornata di ieri S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, ha svolto

una visita istituzionale presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, nell’ambito

del percorso di conoscenza e interlocuzione con le realtà operative e istituzionali presenti sul territorio

diocesano.

Il Vescovo è stato accolto dal Tenente di Vascello Marco Di Benedetto, dal personale in servizio a

Roccella Jonica e dai delegati degli uffici territoriali di Bovalino, Siderno e Monasterace. Presente

anche un equipaggio, temporaneamente rischierato, proveniente da Civitavecchia, testimonianza

della collaborazione e della rete operativa che caratterizza la Guardia Costiera su scala nazionale.

Nel corso dell’incontro, il Tenente di Vascello Di Benedetto ha illustrato al Presule le principali

funzioni delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, soffermandosi su: tutela dell’ambiente

marino e costiero; controllo della filiera ittica; polizia marittima e operazioni di ricerca e soccorso in

mare.

Ci si è soffermati anche sulle attività svolte principalmente nello scorso anno, con numerose missioni

di soccorso che hanno permesso di salvare circa 1500 migranti, spesso in operazioni condotte a

distanze considerevoli dalla costa. Un impegno che conferma la centralità della Guardia Costiera nel

presidio umanitario del Mediterraneo.

Mons. Di Pietro ha inoltre visionato la mostra fotografica “Oltre il mare: il soccorso della Guardia

Costiera”, già esposta presso l’Ex Convento dei Minimi e realizzata nell’ambito di un convegno

nazionale che ha visto la collaborazione con la Caritas diocesana.

Al termine dell’incontro, al Vescovo è stato donato il crest dell’Ufficio Circondariale Marittimo,

simbolo di stima e amicizia. Mons. Di Pietro ha poi visitato le unità navali in dotazione alla Guardia

Costiera ed è stato ospitato a bordo di una motovedetta, con la quale ha effettuato un breve tratto di

navigazione.

Durante il momento di dialogo con il personale, il vescovo ha espresso profonda gratitudine e

ammirazione per il servizio svolto: «Mi sento commosso perché ho capito che voi siete gli angeli del

mare. Ci sono tanti punti di congiunzione tra la nostra missione cristiana ed ecclesiale e la vostra: ciò

che noi proclamiamo, voi lo vivete. Siete un Vangelo vivo, una testimonianza di solidarietà tra i

popoli e le civiltà».

Il Presule ha richiamato anche un suggestivo parallelismo: «Siete numericamente come i discepoli

che Gesù inviò in missione. Sentitevi davvero missionari della speranza: se la speranza ha un volto,

passa attraverso di voi».

Mons. Di Pietro ha riconosciuto il sacrificio, la dedizione e la dimensione vocazionale del servizio

della Guardia Costiera: «Rischiate la vita, perdete il sonno, vivete lontani dalle famiglie. Lo fate non

per interesse economico, ma con il cuore, con la passione. È una vera chiamata di Dio, una missione

umana e cristiana di grandissimo valore».

Ha inoltre sottolineato la collaborazione con la Caritas diocesana, definendola «orgoglio per la

nostra Chiesa», e ha ribadito la disponibilità personale a essere presente durante eventuali sbarchi per

offrire conforto e sostegno ai migranti soccorsi.

S.E. Mons. Di Pietro ha concluso evidenziando la ricchezza umana e sociale della Locride: «Un

territorio spesso segnato da stereotipi, ma che si distingue per un profondo patrimonio di umanesimo,

solidarietà e impegno civile. La vostra presenza ne è una delle espressioni più significative».