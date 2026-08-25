Visita di UNARMA presso gli uffici del Comando Legione Carabinieri Calabria, a Catanzaro

Importante visita sindacale, nella giornata odierna, della delegazione UNARMA – Sindacato dei Carabinieri presso gli uffici del Comando Legione Carabinieri Calabria, a Catanzaro.

La delegazione era composta dal Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi e dai rappresentanti regionali Fabio Riccio, Antonio Cardamone, Massimo Cossu e Giovanni Cante.

In assenza del Comandante della Legione, fuori sede, la delegazione è stata ricevuta dal Vice Comandante della Legione, Colonnello Gianluca Valerio, anche Comandante dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, e dal Comandante del Reparto Comando, Ten. Colonnello Giuseppe Castello.

«Con il Colonnello Valerio – dichiara il Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria, Fabio Riccio – abbiamo avuto un confronto proficuo, concreto e particolarmente costruttivo, incentrato sul benessere del personale e sulle esigenze dei Carabinieri. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche al personale dello Squadrone Cacciatori Calabria e alla necessità di contemperare sempre meglio le esigenze operative con quelle personali e familiari, soprattutto sotto il profilo degli spostamenti e dei trasferimenti».

Nel corso della visita, la delegazione UNARMA ha inoltre incontrato il Ten. Colonnello Battaglia, Capo Ufficio del Servizio OAIO, con il quale vi è stato un momento di confronto nell’ambito dell’ampia attività di interlocuzione svolta all’interno del Comando Legione.

La visita, durata oltre due ore, ha consentito alla delegazione UNARMA di attraversare gli uffici, incontrare il personale e verificare direttamente le condizioni degli ambienti di lavoro.

«Questa volta – continua Riccio – è altrettanto importante dire con chiarezza ciò che abbiamo riscontrato: non sono emerse particolari criticità strutturali. Abbiamo trovato una caserma moderna, funzionale e al passo con i tempi. Fare sindacato significa denunciare ciò che non funziona, ma significa anche avere l’onestà di riconoscere ciò che funziona».

UNARMA sottolinea inoltre come la continuità delle visite sindacali rappresenti uno stimolo concreto affinché l’attenzione verso gli ambienti di lavoro rimanga costante.

«Le nostre visite non sono passerelle – sottolinea Riccio –. Servono a vedere, ascoltare e verificare. E quando la nostra presenza contribuisce a mantenere alta l’attenzione, anche attraverso interventi manutentivi sempre più tempestivi da parte delle ditte incaricate, significa che il sindacato sta svolgendo fino in fondo il proprio compito».

«Continueremo su questa strada – conclude Riccio – perché il consenso che stiamo raccogliendo tra i colleghi nasce soprattutto dalla presenza quotidiana. UNARMA entra nelle caserme, ascolta il personale, segnala quando è necessario e riconosce i risultati quando ci sono. È questo il sindacato che vogliamo continuare a rappresentare in Calabria: presente, concreto e sempre dalla parte dei Carabinieri».