A Roghudi arriva la Camminata Metabolica: movimento, benessere e comunità

Camminare insieme, riscoprire il proprio corpo e, allo stesso tempo, tornare a guardare il territorio con occhi nuovi. È questo lo spirito della Camminata Metabolica, che arriva per la prima volta a Roghudi con un evento dimostrativo gratuito in programma sabato 5 settembre alle ore 9.00.

L’iniziativa è organizzata da Camminata Metabolica e si inserisce nel percorso di attività promosso dal progetto AgorHub, nato per creare occasioni di incontro, partecipazione e benessere all’interno delle comunità locali.

Non una semplice passeggiata, dunque, ma un’esperienza guidata che mette al centro movimento, consapevolezza e socialità. Un’occasione pensata per coinvolgere persone di diverse età e, in particolare, le famiglie e gli abitanti del territorio che vogliono concedersi un momento dedicato al proprio benessere.

Durante l’attività i partecipanti saranno accompagnati attraverso esercizi e tecniche specifiche, lavorando sulla postura, sull’attivazione muscolare, sulla coordinazione e sulla percezione del corpo. Una parte dell’esperienza sarà dedicata anche alla vista periferica e alla capacità di ampliare lo sguardo, lasciando spazio al paesaggio e alla relazione con l’ambiente circostante.

Un territorio da vivere, passo dopo passo

La scelta di Roghudi non è casuale. AgorHub ha fatto del territorio uno spazio da abitare e condividere, portando attività culturali, educative, artistiche e sportive direttamente nei luoghi della comunità.

Anche la Camminata Metabolica diventa così un modo per riscoprire Roghudi attraverso il movimento, trasformando il percorso in un’occasione di incontro tra persone, generazioni e paesaggio.

Il valore dell’iniziativa sta proprio nella sua semplicità: mettersi in movimento insieme può diventare un piccolo gesto capace di generare nuove relazioni, energia e senso di appartenenza.

Un appuntamento aperto alla comunità

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare la propria presenza attraverso il sito ufficiale di Camminata Metabolica.

Ai partecipanti viene richiesto semplicemente di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica, portando con sé la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

Perché, a volte, per ritrovare energia non serve andare lontano.