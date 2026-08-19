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Cosenza, medico aggredito al Pronto soccorso: ha un trauma cranico

Un medico in servizio nell’area dedicata ai codici bianchi del Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza è stato aggredito la notte scorsa da un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo pretendeva di essere visitato prima degli altri pazienti presenti. Di fronte al rifiuto del sanitario, avrebbe reagito aggredendolo e danneggiando alcuni locali del Pronto soccorso.

Il medico ha riportato un trauma cranico ed è rimasto in osservazione nello stesso ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L’aggressore è stato inizialmente bloccato dalle guardie giurate in servizio nella struttura. Successivamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla normalità e avviato gli accertamenti sull’accaduto.

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