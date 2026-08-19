Dierre Reggio Calabria, ufficiale l’ingaggio di Hlib Batalskyi: talento e punti per il roster

Alto 197 cm, Batalskyi è un’ala versatile, in grado di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che di ala grande. Nato a Dnipro, in Ucraina, il giocatore ha mosso i primi passi nella sua città natale, dove ha militato fino all’età di 19 anni. Nell’aprile del 2022 ha varcato per la prima volta i confini italiani per disputare la parte finale del campionato con la New Fortitudo Isernia. Nella stagione 2022-23 ha iniziato la sua prima annata completa in Italia, sempre con la New Fortitudo Isernia in Serie C Gold, contribuendo alla storica promozione in Serie B2, dove ha poi militato nella passata stagione. Più di recente, ha giocato per il Viadana Basket in Serie C maschile in Lombardia, distinguendosi come uno dei migliori realizzatori della squadra e ottenendo riconoscimenti come MVP in partite chiave del campionato.