Il 22 agosto a Pianopoli il concerto del trio Bertuca-Gugliotta-Messinese

Sabato 22 agosto 2026 alle ore 21,30 presso i Giardini della Tavernetta dell’Hotel 2000 avrà luogo un concerto del trio composto dalla cantante Tiziana Bertuca, dal sassofonista Francesco Gugliotta e dal pianista Ferruccio Messinese.

L’evento è organizzato da AMA Calabria ETS con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale alla Cultura della Regione Calabria.

Tiziana Bertuca musicista, cantante e docente di canto con una solida formazione accademica e una consolidata esperienza artistica e didattica, ha sviluppato un profilo poliedrico coniugando lo studio del repertorio accademico con un’intensa attività concertistica dal vivo e l’insegnamento.In ambito accademico, ha conseguito la Laurea con lode in Canto Jazz presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e la qualificazione in Canto Pop e Pop Rock presso il Campus dello Spettacolo di Frattamaggiore (NA). Ha inoltre perfezionato le proprie competenze in tecniche di improvvisazione e composizione jazz partecipando a masterclass di alto livello con professionisti stimati, tra cui il trombettista Fabrizio Bosso. Si è esibita in festival nazionali di rilievo (come il Roccella Jazz Festival “Rumori Mediterranei”) e in numerose stagioni concertistiche su tutto il territorio nazionale. La sua esperienza include la pubblicazione di un album di cover con certificazione SIAE e la co-conduzione del programma televisivo “Quasi Quasi ci provo anch’io”, dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti. Il suo percorso è avvalorato da numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali, tra cui il Premio della Critica “Mogol”, i primi premi assoluti ai festival “Top Voice”, “A Palco Aperto” e “Pasquale Sacchinelli”, e i piazzamenti come finalista al Premio Mia Martini e al Nuovi Talenti Festival di Roma.

Francesco Gugliotta è un oboista, sassofonista e compositore dalla poliedrica formazione musicale. Ha conseguito il diploma in oboe con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, per poi intraprendere un percorso di perfezionamento sotto la guida di illustri mentori come il Maestro Carlo Romano, primo oboe dell’Orchestra Nazionale della RAI, e il Maestro Andrea Franceschelli. Insieme a quest’ultimo ha ottenuto il prestigioso Diploma di Merito al 5° Corso internazionale di Interpretazione Musicale, specializzandosi in oboe, musica d’insieme per fiati ed esercitazioni orchestrali. Ad oggi, Francesco Gugliotta è impegnato in un’intensa e costante attività concertistica che lo vede protagonista sia all’interno di svariate formazioni cameristiche sia in importanti organici orchestrali, esibendosi regolarmente su palcoscenici di rilievo sia a livello regionale che nazionale.

Ferruccio Messinese direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica conseguendo numerosi titoli accademici (tra cui i diplomi di composizione, pianoforte, jazz, maestro sostituto). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, percorsi formativi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003, 170/2016) ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi (jazz/bossa/classica)

Di particolare interesse il programma che prevede l’esecuzione di capolavori del repertorio contemporaneo popolare nazional e internazionale