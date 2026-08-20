Al via la quinta edizione dell’Allegria Festival: a Pellaro successo per Ugo Sanchez JR

È iniziata ieri sera, mercoledì 19 agosto, all’Arena Lungomare di Pellaro, la quinta edizione dell’Allegria Festival, la manifestazione promossa dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte APS nell’ambito di ReggioFest2026 – Cultura Diffusa del Comune di Reggio Calabria. La rassegna proseguirà fino al 10 settembre, portando spettacolo dal vivo, teatro, circo, cabaret, magia, musica, laboratori e iniziative per bambini e famiglie nei quartieri della periferia sud della città.

Ad aprire ufficialmente il cartellone è stato Ugo Sanchez JR con “PotPourri”, spettacolo di teatro fisico e clownerie che ha trasformato l’Arena di Pellaro in uno spazio di gioco, comicità e partecipazione.

Un debutto particolarmente riuscito, con il pubblico coinvolto fin dai primi minuti e chiamato a diventare parte integrante della performance. La cifra dello spettacolo di Ugo Sanchez JR è infatti l’imprevedibilità: una valigia, numeri e oggetti diversi e la capacità dell’artista di scegliere, sera dopo sera, come costruire lo spettacolo sulla base delle reazioni degli spettatori.

Ed è proprio questo il cuore di “PotPourri”: non esiste una replica uguale all’altra. L’artista osserva il pubblico, ne interpreta l’umore, coinvolge volontari e costruisce un rapporto diretto con la platea, alternando comicità visuale, mimo, clownerie, improvvisazione e teatro gestuale. Una formula che ieri sera ha funzionato pienamente, regalando risate e momenti di autentica partecipazione.

Particolarmente entusiasti i bambini, che hanno seguito lo spettacolo con attenzione e curiosità, lasciandosi coinvolgere nei giochi e nelle gag dell’artista. Proprio la capacità di parlare contemporaneamente agli adulti e ai più piccoli ha rappresentato uno degli elementi più apprezzati della serata.

Al termine della performance, tra gli applausi, Ugo Sanchez JR ha raccontato il significato personale di “PotPourri”, nato dall’esigenza di raccogliere in un unico spettacolo esperienze e numeri maturati nel corso di circa vent’anni di attività.

«Il gioco è alla base di questo spettacolo», ha spiegato l’artista, sottolineando come ogni sera sia una nuova sfida perché non sa quale pubblico troverà, quali volontari saliranno sul palco o quali situazioni nasceranno durante la performance.

Un pensiero particolarmente emozionante è stato dedicato al futuro dello spettacolo dal vivo. Sanchez JR ha ricordato la domanda del figlio quattordicenne, che gli aveva chiesto se tra qualche decennio sarebbe esistito ancora il mestiere dell’artista. La risposta, ha raccontato, è arrivata proprio dal pubblico e dalla forza dell’incontro dal vivo.

«Tra un tot di anni ci saremo sempre noi a guardarci nelle rassegne e ci sarete sempre voi ad applaudire», ha detto l’artista, ribadendo il valore di un’esperienza condivisa che nessuna tecnologia potrà sostituire.

Una riflessione che si sposa perfettamente con lo spirito dell’Allegria Festival: portare la cultura e lo spettacolo nei quartieri, creare occasioni di incontro e restituire al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza artistica dal vivo, insieme.

«È la quinta edizione dell’Allegria Festival – afferma Giuseppe Mazzacuva, presidente di Calabria dietro le quinte APS – un festival che prevede la presenza di artisti nazionali e internazionali e che fino al 10 settembre animerà Pellaro, Bocale e altri luoghi del territorio con appuntamenti diffusi. Abbiamo costruito un programma capace di attraversare diversi linguaggi, dal circo alla magia, dal cabaret alla musica, senza dimenticare i bambini e le famiglie».

Il festival prosegue questa sera, giovedì 20 agosto alle ore 21.30, sempre all’Arena Lungomare di Pellaro, con “Disillusion – Cine Magic Show” del duo Disguido, spettacolo che unisce illusionismo, trasformismo, mimo e cabaret attraverso un originale omaggio al mondo del cinema.

Domani, venerdì 21 agosto, sarà invece la volta de “Il Principe Ranocchio”, spettacolo di burattini e narrazione prodotto dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico. Seguiranno il 22 agosto il teatro-concerto “Tamburo è voce… battiti di un cantastorie” con Nando Brusco e il 23 agosto lo spettacolo di bolle “Ritrovarsi in un sogno” con Marco Bellomo.

Il 25 e 26 agosto il festival si sposterà a Bocale, con il cabaret di Gennaro Calabrese e il concerto di Luca Guaraldi, mentre nelle settimane successive sono previsti workshop, laboratori e altre iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

Tra gli appuntamenti collaterali anche attività dedicate alla formazione teatrale e alle arti circensi, oltre alle iniziative per bambini e famiglie e al Festival degli Aquiloni.

L’Allegria Festival 2026, dunque, entra nel vivo con una prima serata che ha già centrato uno degli obiettivi principali della manifestazione: trasformare un luogo del territorio in un palcoscenico aperto a tutti, dove artisti e spettatori possano incontrarsi, divertirsi e condividere l’emozione dello spettacolo dal vivo.