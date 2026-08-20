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Treni straordinari per il concerto di Jovanotti a Catanzaro

In occasione del concerto di Jovanotti, in programma a Catanzaro sabato 22 agosto, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e con ArtCal, committenti del servizio, ha attivato 6 treni straordinari, in circolazione nella notte tra il 22 e il 23 agosto, per facilitare la mobilità dei partecipanti all’evento.

I sei treni straordinari agevoleranno il deflusso dei partecipanti al Jova Summer Party sulle seguenti relazioni: Lamezia Terme Centrale-Crotone e Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido. Previste anche coincidenze da Catanzaro Lido per chi dovesse tornare verso Roccella Ionica.

In particolare, verso Crotone i treni straordinari partiranno alle 23.40 da Lamezia Terme Centrale, con fermata a Catanzaro alle 0.18 e arrivo a Crotone all’1.19, e alle 0.36, con fermata a Catanzaro all’1.30 e arrivo a Crotone alle 2.33. In direzione Lamezia Terme, i treni straordinari sono previsti in partenza da Catanzaro Lido alle 0.32, con fermata a Catanzaro alle 0.42 e arrivo a Lamezia Terme Centrale all’1.18, e all’1.45, con fermata a Catanzaro all’1.55 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2.31. Da Catanzaro Lido, infine, anche due treni aggiuntivi in partenza verso Roccella Ionica, rispettivamente alle 0.50 con arrivo a Roccella all’1.53, e all’1.53 con arrivo alle 3.08.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro nella notte a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere comodamente in treno l’area del concerto, la “Calabria Music Arena”.

I canali di acquisto sono in corso di aggiornamento. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

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