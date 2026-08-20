La Notte Azzurra arriva a Montepaone

Scatta domani il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’estate ionica. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, la splendida cornice di “Piazzetta a Mare” a Sellia Marina ospiterà la Notte Azzurra, il festival dei sapori dedicato alla valorizzazione del pesce azzurro e della cucina tradizionale.

Il festival si aprirà domani sera alle ore 21:00 con l’inaugurazione dell’area food.

La prima e l’ultima serata saranno presentate da Maria Teresa Rotundo. La seconda, invece dalla voce di Antonia Opipari.

Di seguito, il programma delle serate:

Venerdì 21 agosto, nella serata inaugurale il palco si coprirà di risate con il comico catanzarese Piero Procopio, volto noto per le sue apparizioni su La7 e Forum.

Successivamente, il concerto di musica dal vivo sarà affidato agli Union Pooh, per far rivivere la musica rock anni ’80 e ’90 sulle note dei più grandi successi dei Pooh.

Sabato 22 agosto vi aspettano grosse risate con il duo comico Rino e Giulio, già amato per le loro gag irriverenti sulla vita a sud.

A seguire, vi sarà l’esibizione di Christian Antonio Cerminara, in arte Chrystal. Un artista giovanissimo, nato nel 2006, che vi regalerà un’esibizione sorprendente a ritmo di musica rap e pop.

Domenica 23 agosto il finale vedrà la performance live della band di Tonino Trapasso che, con il progetto musicale “I migliori anni”, regalerà un viaggio nostalgico tra le hit italiane più amate di sempre.

La kermesse si chiuderà in un grande ballo sotto le stelle con i ritmi travolgenti di DJ Freddy e Roby, protagonisti indiscussi della scena dance catanzarese.

L’ingresso all’area dell’evento e agli spettacoli è completamente gratuito.

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine social dell’evento.