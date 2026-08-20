Reggina, Marchionni: “É l’anno giusto. Non giocheremo con un solo modulo”

Spunti tattici e tanta determinazione. Si è presentato così Marco Marchionni alla stampa, nella prima uscita pubblica organizzata dalla Reggina. Di seguito tutte le dichiarazioni:

“Credo sia l’anno giusto per portare la Reggina dove merita. Si respira un’aria diversa. Attendo il completamento della squadra”.

“Ho parlato chiaramente al direttore. Quest’anno la Reggina non può giocare con un solo modulo. Contro di noi, vorranno fare bella figura. Guida l’ho avuto a Ravenna. Ho parlato con Alma: più vicino alla porta, può essere devastante”.

“Per fare gol bisogna attaccare la profondità. L’allenatore può essere determinante, ma i ragazzi devono avere la testa libera”.

“Alla Reggina, i giocatori devono sopportare il peso della piazza. Il direttore ha trovato degli under importanti, in Serie D è fondamentale”.

“La tranquillità va avanti con la continuità del lavoro. Il gruppo è coeso, non si formano gruppetti. Si deve lottare l’uno per l’altro. Qualche over andrà in tribuna, serve rispetto per il compagno. Non mi interessa cosa è successo negli altri anni. Voglio fare i fatti”.

“A Ravenna sono subentrato a -11 dalla vetta e ho preteso il massimo. Quando venivo a giocarci, vedevo lo stadio pieno che aiutava la squadra. Gli avversari? La Reggina deve pensare a sé stessa”.

“Il presidente ha le stesse idee mie e del direttore. Ha già vinto con la Salernitana. Ha una squadra di Serie A, sa come funziona il calcio. Vuole vincere subito, ho trovato persone che la pensano come me”.

“Ho avuto la fortuna di vincere la Coppa Italia a Ravenna. La società mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi forti, senza gelosie. Ci tengo che i più esperti parlino con i giovani”.

“Tanti giocatori hanno fatto questo girone e l’hanno vinto”.