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Reggina, ufficiale: preso il portiere Madia dal Catanzaro

Con il seguente comunicato, la Reggina ha ufficializzato l’arrivo del portiere under Lorenzo Madia dal Catanzaro:

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Madia, proveniente dall’US Catanzaro.

 

Il portiere nativo di Catanzaro, classe 2007, è reduce dalle esperienze nel settore giovanile giallorosso. Nella stagione precedente ha collezionato 19 presenze nel campionato di Primavera 2, mentre lo scorso luglio ha firmato il suo primo contratto da professionista, svolgendo poi il ritiro precampionato con la prima squadra.

 

A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.

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