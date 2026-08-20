Reggina, Romairone: “Vorrei prendere due attaccanti”

Giornata di presentazioni per la Reggina, che presso l’hotel Torrione ha fatto parlare prima il Ds Giancarlo Romairone e poi l’allenatore Marco Marchionni. Queste le dichiarazioni di Romairone:

La prima domanda è sull’assenza di centravanti: “All’inizio non avevamo neanche i campi, non si poteva pensare di fare un ritiro senza giocatori. Si è dovuto lavorare con pazienza, ora la squadra va chiusa con due o tre innesti. Mister e staff stanno lavorando benissimo, la squadra ha trovato grande unione”.

Su Patierno: “I ragazzi arrivati sono stati oggetto di un dialogo costante, prima di essere tesserati. Il valore dei giocatori con cui sto parlando, hanno valore e caratteristiche simili. Uno è leggermente superiore agli altri”.

Valutazioni diverse su Di Grazia e Porcino: “Di Grazia sarà trasferito, per dinamiche familiari. Porcino è dentro il gruppo, si sacrifica ed è al centro di tante cose”.

La reazione alla chiamata di Lotito: “Sono entusiasta. Quando il presidente ha preso la Reggina, mi ha chiesto di rappresentarlo su piazza. Vivo a Vercelli, ci ho messo quattro ore per arrivare a Roma. Il presidente è a distanza, la responsabilità ricade su di me ed è un orgoglio. Non ci dormo la notte. Il fatto che ancora la squadra non sia ancora chiusa, mi lascia fastidio che mi toglierò nel momento in cui sarà chiusa”.

Direttore sportivo o direttore generale? “I miei compiti riguardano l’area tecnica. Mi piace fare il dirigente a 360°, in questo momento sono l’unico a rappresentare la società. Ho trovato persone che con disponibilità e spirito, stanno dando una grande mano. Vedremo se il presidente svilupperà l’organigramma in corso d’opera”.

Su Nicolò Bianchi: “A centrocampo stiamo bene così, eventualmente potremmo pensare ad un calciatore tecnico. Ora l’occhio è sull’attacco”.

Il numero dei calciatori previsti: “L’idea è di due giocatori per ruolo. I più forti possibile”.

Sui portieri e su Macrì: “La porta è coperta con due 2006 di ottimo livello. E adesso abbiamo un’alternativa di un’altra età. Anche i portieri saranno in competizione. Macrì si sta allenando in squadra. Voleva andare a disputare un campionato Primavera, ma riteniamo non abbia senso”.

“Potenzialmente vorrei inserire due attaccanti. Dipenderà dal mercato e da che giocatori troveremo, per le caratteristiche. Anche in difesa cerchiamo un giocatore importante per completare la squadra”.

“Mi piace stare con la squadra ed avere feeling con tutti, compresi i magazzinieri ed il dottore. Il mister ha un’asticella altissima. In ritiro si cantava e si parlava in dialetto. C’è vicinanza, ma non c’è bisogno di andare a chiedere i segreti ai reggini”.

“Con Lotito non ci sono mai budget, ti devi conquistare tutto. Non c’è un rallentamento. Cerchiamo i migliori e li aspettiamo. Se fossero liberi, avremmo già 50 giocatori. Tutti vogliono venire alla Reggina”.