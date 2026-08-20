Tropea piange Alfonso Lo Torto, maestro e studioso che ha raccontato l’anima della città

Alfonso Lo Torto è stato una figura di riferimento per la comunità tropeana, capace di coniugare impegno educativo e ricerca storica con un costante legame con la propria terra. Maestro e studioso appassionato, ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, offrendo un’interpretazione profonda e consapevole della storia, dell’archeologia e delle tradizioni che definiscono l’identità di Tropea.

MACRÌ: INTERE GENERAZIONI HANNO RICEVUTO I SUOI INSEGNAMENTI

La Città di Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – piange oggi la scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno autentico. Intere generazioni di giovani hanno avuto il privilegio di ricevere i suoi insegnamenti e, grazie alla sua guida, di avvicinarsi alle radici profonde della nostra comunità. Fino all’ultimo ha continuato a studiare, raccontare e amare Tropea, contribuendo a rafforzare nei suoi concittadini il senso di appartenenza e l’orgoglio per una città dalla storia antica e straordinaria.

STORIA, MITO E MEMORIA NELLO STUDIO SULLE SIRENE OMERICHE

Mi piace ricordare in particolare – aggiunge il Primo Cittadino – il suo affascinante studio sulle sirene omeriche e Tropea, nel quale ha saputo intrecciare fonti antiche, paesaggio, mito e memoria del territorio. Le sue suggestive conclusioni ci invitano a immaginare proprio nel nostro mare, tra quelle scogliere a noi tanto care, uno dei luoghi narrati da Omero. È un racconto che restituisce a Tropea tutta la sua dimensione magica e misteriosa.

UN ESEMPIO DI AMORE AUTENTICO PER LA COMUNITÀ

In fondo – conclude Macrì – quel lavoro racchiude il senso stesso della sua vita di studioso: farci conoscere, amare e guardare con occhi nuovi la nostra Calabria. Alfonso lascia alla Città i suoi studi, la sua passione e soprattutto un esempio prezioso di amore autentico per il nostro luogo. Oggi salutiamo con commozione il Maestro, lo Studioso, l’Amico e il Tropeano innamorato della sua comunità. Alla famiglia giungano il più sincero cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città. Grazie, Alfonso, per averci insegnato ad amare, proteggere e valorizzare la nostra Terra.