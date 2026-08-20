Matteo Calvellini è un nuovo giocatore della Viola

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2026/27 con Matteo Calvellini, guardia classe 2002 proveniente dalla Virtus Siena.

Un innesto giovane ma già forte di una significativa esperienza nei campionati senior, che va ad arricchire il roster neroarancio a disposizione di coach Michele Carrea in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Nato nel 2002 e cresciuto cestisticamente a Siena, Calvellini muove i primi passi nel settore giovanile della Mens Sana per poi proseguire il proprio percorso nella Virtus Siena, club con il quale completa la trafila giovanile fino all’approdo stabile in prima squadra.

Con la Virtus, Calvellini cresce stagione dopo stagione, passando dalla C Gold alla Serie B Interregionale e assumendo progressivamente un ruolo sempre più importante all’interno della squadra senese.

Nella stagione 2023/24, al debutto in B Interregionale, chiude con 11,6 punti di media in 32 presenze. L’anno successivo alza ulteriormente il proprio rendimento, realizzando 12,9 punti di media in 34 gare, fino alla definitiva consacrazione nell’ultima stagione.

Nel campionato 2025/26 Calvellini è infatti uno dei principali protagonisti della Virtus Siena: 476 punti complessivi in 34 partite e 14 punti di media, risultando il miglior realizzatore della formazione rossoblù.

Guardia dotata di talento offensivo, pericolosa soprattutto sul perimetro e capace di costruirsi soluzioni al tiro, Calvellini ha dimostrato negli anni una crescita costante, accompagnata da personalità e capacità di assumersi responsabilità importanti. Un esterno che, nonostante la giovane età, arriva a Reggio con un consistente bagaglio di partite disputate nei campionati senior.

Il passaggio alla Pallacanestro Viola e alla Serie B Nazionale rappresenta per il giocatorebun nuovo e stimolante step nel percorso di crescita, all’interno di un roster chiamato ad affrontare una stagione particolarmente impegnativa.

” Siamo contenti dell’innesto di Matteo, atleta talentuoso e di grande estro. Negli ultimi anni a Siena si è messo in mostra per le sue qualità mostramdo una crescita costante, saprà essere utile alla squadra nel campionato di serie B nazionale 3 anche se alla prima esperienza in questa categoria, di questo siamo certi”- il commento del DS Vincenzo Meduri.

Di seguito le dichiarazioni di Matteo che è già a disposizione di coach Carrea e ha iniziato la preparazione con i compagni:

“Sono felicissimo ed entusiasta di entrare a far parte di una società storica come la Viola Reggio Calabria. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in un campionato importante come la Serie B Nazionale che affronterò per la prima volta. Ho già conosciuto staff e compagni di squadra e ci sono tutti i buoni presupposti per fare un grande campionato. Cari tifosi, vi aspetto a sostenerci e a darci la carica, avremo bisogno di voi! Forza Viola 🧡🖤”