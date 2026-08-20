Gioiosa Ionica, al via il Festival della Poesia: “Gli Angeli” al centro della prima edizione

La Cooperativa Sociale Nelson Mandela e il Comune di Gioiosa Ionica presentano la rassegna “L’Amore dietro le Parole”, di Rosita Panetta e Giuseppe Iozzia. L’appuntamento è in programma venerdì 21 agosto, alle ore 21, al Parco della Guarnaccia, e inaugura il Primo Festival della Poesia di Gioiosa Ionica, dal titolo “Fino a quando incontrai un angelo…”.

Il tema di questa prima edizione è “Gli Angeli”, intesi non soltanto come figure spirituali, ma anche come presenze che fanno parte della nostra vita: dagli animali alle persone che, nei momenti difficili, riescono a darci una mano, a starci vicino o persino a salvarci.

Nel corso della serata, Rosita Panetta e Giuseppe Iozzia presenteranno la rassegna “L’Amore dietro le Parole”. A condurre e accompagnare i diversi momenti sarà il filosofo Paolo Battistel, insieme agli interventi poetici di Agata Mazzitelli, Michele Petullà, Caterina Landro e Marcella Mellea.

La serata sarà arricchita dalla musica di Francesco Loccisano, maestro della chitarra battente, che accompagnerà alcuni momenti dell’incontro.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Luca Ritorto, dell’assessora alla Cultura Serena Palermo, della consigliera delegata alla Cultura Lidia Ritorto e del presidente della Cooperativa Sociale Nelson Mandela, Maurizio Zavaglia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia partecipare a una serata dedicata alla poesia, alla musica e alle storie delle persone che incontriamo lungo il nostro cammino.