Lite familiare a Bagnara Calabra, arrestato un uomo per maltrattamenti e resistenza

I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e della Compagnia di Villa San Giovanni sono intervenuti a seguito di una lite in ambito familiare, culminata nell’arresto in flagranza di un uomo, ritenuto responsabile, allo stato degli atti e fatte salve le successive determinazioni dell’Autorità giudiziaria, dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato l’abitazione e le aree condominiali interessate dalla lite in evidente stato di danneggiamento. Numerosi mobili e suppellettili erano stati gettati dal terzo piano fino all’androne dello stabile. Tra gli oggetti rinvenuti vi era anche la culla del figlio della coppia, un bambino di appena un anno, completamente distrutta e abbandonata lungo le scale condominiali.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire un quadro che non si riconduce a un singolo episodio. Dalle dichiarazioni raccolte è emerso che, in precedenti occasioni, l’uomo ha rivolto minacce alla compagna, arrivando anche a minacciare di gettarla dal balcone.

Durante l’intervento, l’uomo ha inoltre opposto resistenza ai militari, rendendo necessario procedere al suo arresto in flagranza.

Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

La vicenda è tuttora al vaglio della Magistratura. Le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.