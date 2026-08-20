Bagnara Calabra (RC), durante la lite scaraventa mobili e culla dal terzo piano: arrestato

Durante una lite con la moglie avrebbe gettato dalla finestra dell’appartamento, situato al terzo piano, mobili e suppellettili, compresa la culla del figlio della coppia, di appena un anno. All’arrivo dei carabinieri avrebbe inoltre opposto resistenza ai militari.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e della Compagnia di Villa San Giovanni con l’accusa, allo stato degli atti, di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite. Giunti nello stabile in cui vive la coppia, hanno trovato nell’androne diversi mobili e suppellettili, mentre all’interno dell’abitazione erano presenti altri arredi danneggiati.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza avrebbero consentito di delineare un quadro non riconducibile a un singolo episodio. Dalle dichiarazioni raccolte sarebbe infatti emerso che, in precedenti occasioni, l’uomo avrebbe rivolto minacce alla compagna, arrivando anche a minacciare di gettarla dal balcone.

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.