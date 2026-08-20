Notte Bianca da record a Trebisacce: oltre 30mila persone in città

Trebisacce ha vissuto, dal primo pomeriggio di ieri fino all’alba di questa mattina, una Notte Bianca che ha superato ogni aspettativa: oltre 30.000 persone hanno gremito la città, in un flusso ininterrotto di ordinata allegria che ha attraversato l’intera manifestazione.

A rendere speciale questa edizione è stato il Festival Internazionale del Folklore, che ha portato a Trebisacce delegazioni provenienti da diversi Paesi del mondo, con una significativa rappresentanza sudamericana. I gruppi presenti in città si sono esibiti in più punti del centro cittadino, regalando uno spettacolo di costumi, musiche e danze che ha raccontato, per un’intera serata, la bellezza dell’incontro tra culture diverse. Un ringraziamento va al Direttore Artistico Antonio Notaro, per aver reso possibile questa importante collaborazione.

Accanto al Festival, numerosi gruppi musicali hanno animato le vie principali della città, mentre il Lungomare ha ospitato lo spettacolo di Radio Arbëreshe International.

Nel corso della serata, alla qualità dell’offerta musicale si è affiancata quella dei servizi e delle attività commerciali, capaci di rispondere con efficacia a un afflusso di pubblico ben oltre le attese. Un risultato reso possibile, in modo particolare, grazie all’impegno costantemente profuso dall’assessore Domenico Pinelli, coadiuvato dall’indispensabile supporto dell’ASSOPEC e dalla Pro Loco, guidate rispettivamente da Andrea Franchino e Nino Chinnici, oltre al contributo di tutte le associazioni che hanno preso parte all’organizzazione.

Con l’avanzare della notte, il testimone è passato al DJ set de Lo Zoo di 105, che ha animato il Lungomare fino alle prime ore del mattino, coinvolgendo migliaia di giovani in un clima di grande festa e spensieratezza, tipico delle notti d’estate.

All’alba, la manifestazione si è chiusa con l’attesissimo concerto della Italian Graffiati Live Band sul Pontile, in collaborazione con l’Accademia Musicale Gustav Mahler, un momento suggestivo che ha richiamato sul Pontile centinaia di persone a salutare la fine della notte di fronte al mare.

Sulla sicurezza della manifestazione hanno vigilato, con grande discrezione e attenzione, i Carabinieri della Tenenza di Trebisacce, guidati dal Comandante Natale La Bianca, e la Polizia Municipale, diretta dal dott. Francesco Concistrè. Un ringraziamento va inoltre alla Misericordia, che ha garantito per tutta la durata della manifestazione il necessario presidio di assistenza, e agli operatori ecologici della società Ecoross, intervenuti già alle prime luci dell’alba per completare le operazioni di pulizia delle principali aree interessate dall’evento.

Si chiude così una Notte Bianca speciale, che ha confermato la vocazione di Trebisacce di essere luogo di incontro e accoglienza. Una notte di festa, cultura e condivisione che resterà tra le immagini più significative di questa Marestate.