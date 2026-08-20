Alessia Neri confermata alla Puliservice

Alessia Neri, che si era già messa in luce come pallavolista di fondamentale importanza all’interno del suo gruppo in rosa in Serie C, si appresta ad affrontare il salto di qualità con la stessa determinazione e passione che l’hanno sempre contraddistinta. Una giocatrice completa, con una buona tecnica di base e ampi margini di miglioramento, caratteristiche che la rendono l’ideale per una categoria come la B2, dove il livello tecnico e tattico si alza notevolmente.