Sara Ambrosio seguirà il minibasket della Pirossigeno

Una delle grandi novità della Pirossigeno Cosenza 2026-2027 è il minibasket. Tante bambine e bambini con la maglia rossoblù, la palla a spicchi e un’istruttrice che li seguirà passo passo nella loro divertente avventura baskettara. Lei è Sara Ambrosio e la Pirossigeno le ha chiesto di insegnare ai suoi Lupacchiotti quello che ha imparato in anni di Serie B e C, tra Ascoli, Roseto e la Calabria. E a trasmettere loro quell’amore smisurato per il basket che ha contrassegnato il suo percorso sportivo e professionale.

«Ho iniziato a giocare con la palla a spicchi a Crotone – ha raccontato Sara – ma essendo l’unica ragazza, a 14 anni mi sono spostata a Cosenza. Poi sono andata a studiare fuori per l’università e dopo un breve stop ho ripreso a giocare per tre anni ad Ascoli Piceno in Serie B e poi con le Panthers Roseto fino allo stop per il Covid. Per motivi lavorativi sono tornata di nuovo a Rende, ho giocato nella Bim Bum prima in C e poi in B, e l’ultima stagione l’ho disputata a Pellaro dove abbiamo vinto il campionato di serie C! Nel frattempo, ho iniziato ad appassionarmi all’insegnamento e a trasmettere la mia passione ai bambini. E sono diventata un’istruttrice di minibasket».

Proprio questa passione per l’insegnamento l’ha portata ad accettare la nuova sfida alla Pirossigeno, dove si occuperà del minibasket, la fascia più giovane del vivaio rossoblù.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Sara – ha dichiarato il direttore sportivo dei Lupi, Fabio Lorenzi –. La sua esperienza da giocatrice, unita alla grande passione per il basket e alla voglia di mettersi in gioco come istruttrice, abbiamo ritenuto fosse la combinazione giusta per i nostri piccoli atleti»