Dierre Basketball: ecco Ljubomir Misolic

Definirlo “straniero” sarebbe quantomeno riduttivo, quasi fuorviante. Il nuovo atleta, infatti, è un elemento perfettamente integrato nel panorama cestistico italiano: formatosi nel nostro sistema, vanta un’importante longevità nel Bel Paese, con un’anzianità che affonda le radici nella stagione 2016/2017, quando già indossava la maglia di Valmontone.

Per lui, la Calabria non è una scoperta, ma un ritorno gradito. Il legame con questa terra si era già consolidato nel biennio trascorso a Rende, dove ha militato per due anni in Serie C – prima in C Silver e poi in C Gold – lasciando un segno tangibile per personalità e rendimento.

Nelle ultime due annate, il suo apporto è stato decisivo a Foligno, in Serie B, dove ha saputo imporsi con prestazioni di alto profilo. Il suo curriculum, però, è ricco di tappe significative: B2 a Palestrina, C Gold a Sant’Antimo e Gardonese, oltre alla C Silver a Velletri.