Catanzaro, giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti nel quartiere Lido: elevate diciotto sanzioni

Non si ferma il pugno duro dell’amministrazione di Catanzaro contro gli abbandoni dei rifiuti in città. Nell’ultima settimana il Nucleo polizia ambientale dei Vigili urbani, nel corso dei controlli che hanno interessato in particolare il quartiere Lido nella fascia adiacente il lungomare fino a Giovino, ha provveduto ad elevare diciotto sanzioni per abbandono indiscriminato di rifiuti e per conferimento in spregio alle regole della corretta raccolta differenziata.

Le multe ammontano a 167 euro ciascuno e interessano condomini privati, attività commerciali e stabilimenti.

Gli stessi trasgressori, nell’abbandonare cumuli di spazzatura con rifiuti di ogni genere, hanno occupato in maniera illecita la sede stradale, aiuole e marciapiedi, causando pericoli dal punto di vista igienico-sanitario e danni al decoro urbano.

L’attività di presidio della Polizia locale prosegue, dunque, in modo serrato contro chi deturpa l’ambiente e non rispetta la raccolta differenziata, in considerazione anche dei disagi che l’accumulo di rifiuti non conferiti regolarmente genera nel periodo estivo.