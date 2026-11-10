Il 13 novembre la presentazione a Cosenza de “Il tempo necessario”, noir di Ettore Jorio

Il libro sarà presentato venerdì 13 alle ore 18 novembre al Terrazzo Pellegrini

Ecco “Il tempo necessario”, sorprendente esordio di Ettore Jorio nel genere noir

L’Ettore Jorio che non ti aspetti. O forse sì. Eclettico. Poliedrico. Coraggioso. Sempre sul pezzo, che si tratti dei temi sanitari, di cui è esperto indiscusso e riconosciuto nel nostro Paese; o che decida, come ha fatto di recente, di affidare ad una favola civile un’intelligente introspezione sulla questione meridionale. Decidendo di recuperare e di affidarsi, per capacità di convinzione ed efficacia interpretativa, nientemeno che alla “universale” figura di Cenerentola. Messa in campo con intelligenza, e raggiungendo pienamente l’obiettivo di denunciare l’abbandono, oltre che l’ormai consolidata retrocessione del Sud tra i temi meno importanti di questa difficile e controversa fase storica e politica.

Ma Ettore Jorio, che non finisce mai di sorprendere, questa volta arriva in libreria con il noir “Il tempo necessario”, un piccolo capolavoro di fantasia e suspence edito da Luigi Pellegrini. E allora hanno gioco facile a metterne in risalto il valore e l’importanza, i due “calibri” invitati dall’autore a scrivere la prefazione e la postafazione di questa nuova opera: Renato Balduzzi, già ministro della Salute nel governo Monti, e Alessandro Petretto, professore emertito di Scienze delle Finanze dell’Università di Firenze.

E se, per il primo, sottolinea come il nuovo libro di Jorio, che comunque di sanità si occupa, non sia un romanzo su questa incandescente materia, ma “su ciò che accade quando un sistema, pur restando formalmente fedele ai propri principi (o almeno ad alcuni tra essi: il finanziamento attraverso la fiscalità generale, che caratterizza il Servizio sanitario nazionale dalla sua uscita con la legge 833 del 1978, è da anni assediato e insidiato da fondi e assicurazioni suppostamente integrativi e in realtà sostitutivi), incontra le difficoltà della loro attuazione concreta”; aggiungendo che “la forza del racconto sta appunto nella sua misura, non nella ricerca dell’effetto”, e che “la tesi sottostante è tuttavia chiara: in determinate condizioni, la distanza tra il diritto riconosciuto e la sua concreta esigibilità può generare reazioni comportamentali paradossali”; per il professor Petretto, invece, non solo “il giurista Jorio, di ottima scuola e di buone relazioni scientifiche, ha scritto un noir francamente piacevole e inaspettatamente appassionante”, ma “con il suo affresco, cambia il terreno e la metodologia della sua denunzia, ma lo fa con stile soprendente, attingendo a piene mani dalla sua cultura umana, dall’influenza rassicurante della sua famiglia e da un senso dell’amicizia profondo e, posso testimoniarlo, vero”. Insomma, piccole, ma significative “pillole identitarie” del nuovo libro di Jorio, che ne fanno percepire il valore e la portata sul piano culturale.

“Il tempo necessario” sarà presentato al Terrazzo Pellegrini di Cosenza venerdì prossimo alle ore 18,00. All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Kostner, interverranno Paola Helzel, Professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università della Calabria, e il professor Gianluigi Greco, Magnifico rettore dello stesso Ateneo.