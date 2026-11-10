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Ramificazioni Festival incanta Cosenza con la “Serata d’Autore”

Kairos: un tempo da cogliere, non da misurare. Ha risposto appieno alla sua premessa concettuale la “Serata d’Autore” di Ramificazioni Festival, andata in scena domenica 8 novembre nello splendido frame architettonico del Salone degli Specchi di Palazzo della Provincia a Cosenza. Sotto l’ideazione e direzione artistica di Filippo Stabile, il festival – sostenuto dal Ministero della Cultura e prodotto dall’Associazione Italìa & Co. – ha trasformato la dimora storica cosentina in un vero e proprio dispositivo di rifrazione artistica, tra giochi di luci e ombre che hanno moltiplicato la forza e il senso dei corpi in movimento.

La serata ha visto l’avvicendarsi di quattro produzioni di primo piano nel panorama coreografico italiano, culminando con un’intensa restituzione pubblica del laboratorio formativo che il festival ha condotto in sinergia con gli studenti del Liceo Coreutico “Lucrezia della Valle” di Cosenza. Un momento di alto valore pedagogico e artistico, in cui i giovani talenti del territorio hanno dimostrato maturità espressiva e profonda adesione al linguaggio della contemporaneità, calpestando la stessa scena dei professionisti.

La recensione degli spettacoli: quattro visioni sul presente

PRESENZA REALE (Dancehaus più – Coreografie Alice Beatrice Carrino)

Ad aprire la serata d’autore è stata un’opera immersiva di forte impatto evocativo. Ispirata alla figura della Regina Margherita, la coreografia ha visto in scena un’elegante danzatrice – Alice Carrino – in abiti d’epoca e cinta di perle interpretare un gioco di riverberi temporali tra passato e presente. In sottofondo, echi di cavalli lontani: tra gestualità regali e rotture contemporanee, la storia si è spogliata della sua staticità museale per farsi presenza attuale, trascinando gli spettatori in un’atmosfera quasi ipnotica, sulle crescenti note di una novecentesca suonata per piano, quella di Glenn Gould.

REVEALS66 (Balletto di Roma – Concept Valerio Longo)

Spazio alle emozioni più profonde, intime e vibranti con il Balletto di Roma, una vera istituzione nel mondo della danza, e il progetto Reveal66. In un adattamento site-specific per il Salone, il lavoro – un estratto di un lavoro originariamente realizzato per Lo Scapino Ballet, la più antica compagnia olandese, rivisitato e “impiantato” nel lavoro della junior company – andato in scena alla presenza del coreografo e direttore dello stesso Balletto di Roma Valerio Longo, ha dimostrato come una memoria artistica possa farsi materia viva.

I danzatori hanno trascinato nel loro conturbante e suggestivo mondo gli spettatori, trasformando l’autorevolezza della tradizione in un gesto imminente e attuale. In un’atmosfera di rarefatta sospensione, sulle note del mottetto sacro Filiae Maestae Jerusalem di Vivaldi, la coppia di danzatori ha scandagliato le più profonde pulsioni umane portando in scena, come da progetto, il linguaggio della Compagnia, che celebra appunto i suoi 66 anni di attività rivelando di volta in volta i molteplici linguaggi espressivi di un’identità artistica ormai consolidata.

“E’ sempre bello tornare alle proprie radici e riscoprire quel valore che porti sempre dentro e che ogni tanto riaffiora – ha detto Longo, menzionando le sue origini calabresi  – E’ importante lavorare anche sul valore della formazione, la capacità di dare un respiro diverso al territorio, anche portando il grande repertorio e i grandi brand ovunque, ed è per questo che un grazie va a Filippo (Stabile, ndr), per il lavoro che compie”.

COPPIA UMANA 174X155cm (Dancehaus più – Coreografie Samuele Barbetta)

La performance per due danzatori “Coppia umana” si è rivelata una delle perle emotive del programma. Struggente nella sua cruda bellezza, il lavoro di Barbetta attinge con rigore espressivo alle figure tormentate ed essenziali di Egon Schiele. Barbara (155 cm) e Nicolò (174 cm) hanno dato vita a un duello amoroso ed esistenziale fatto di spigoli, incastri impazziti, gesti fulminei e sguardi speculari. Il loro, immerso in un paesaggio sonoro marittimo, tra il vociare della gente, l’infrangersi delle onde sulla battigia, le voci di bambini e l’abbaio di cani, è un interrogarsi sull’enigma della coppia, nel corso dell’evolversi della propria relazione, e dell’identità dei singoli: dove finisce l’una e dove comincia l’altro? Una prova fisica ed emotiva da brividi.

COLLECTIVE TRIP 7.0 (Borderline Danza – Concept, regia e coreografia Claudio Malangone e Nicoletta Cabassi)

Sulle note maestose della Settima Sinfonia di Beethoven, i 4 danzatori in scena si lasciano andare in un viaggio, un “trip collettivo” appunto, tra realtà e immaginazione, tra entusiasmo e malinconia, tra luci e ombre, “solo” e “insieme”. Una drammaturgia densa, un gioco di corpi scherzoso, acrobatico, giocoso eppur riflessivo, in cui il dialogo con il pubblico è apparso immediato e viscerale.

Il successo della restituzione con il Liceo Coreutico “Lucrezia della Valle”

A coronamento della Serata d’autore, l’esibizione che ha visto protagoniste le giovani allieve del Liceo Coreutico “Lucrezia della Valle” di Cosenza in un lavoro coreografico di restituzione sulle più celebri note di Mozart.

Il progetto di Ramificazioni conferma la vocazione del festival a essere radice formativa per i linguaggi di domani: la restituzione finale ha restituito il senso profondo di un lavoro sul corpo e sulla consapevolezza artistica portato avanti nelle aule scolastiche e sbocciato in scena tra gli applausi del pubblico.

«È questo il senso di Ramificazioni: creare occasioni in cui la danza non sia soltanto qualcosa da guardare, ma un’esperienza capace di lasciare domande, suggestioni e nuovi sguardi», ha ricordato il direttore artistico Filippo Stabile.

Dopo l’appuntamento cosentino, il viaggio di Ramificazioni Festival, autentico polo culturale itinerante d’eccellenza Calabrese, capace di coniugare i grandi nomi della scena internazionale con la crescita dei giovani talenti del territorio, continua nelle prossime settimane in provincia di Vibo Valentia.

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