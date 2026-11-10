Coordinamento regionale associazioni affido e adozione: il Consiglio regionale nomini subito il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza richiede attenzione costante e interventi tempestivi. Per questo appare incomprensibile che, a oltre un anno dall’insediamento del Consiglio regionale, non si sia ancora proceduto alla nomina del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Il Coordinamento regionale delle associazioni impegnate nell’affido e nell’adozione rivolge un appello al Consiglio regionale e al Presidente dell’Assemblea affinché si provveda senza ulteriori ritardi alla designazione di questa fondamentale figura di garanzia. Qualora necessario, il Presidente eserciti il potere sostitutivo previsto dalla normativa per superare una situazione che rischia di compromettere la piena tutela dei diritti dei minori.

«Si tratta di un ritardo ingiustificabile che priva la Calabria di un presidio fondamentale per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti», dichiarano Marco Dato, Mario Nasone, Franco Corapi, Domenico Barresi, Claudio Venditti ed Elvira Servidio a nome del Coordinamento delle associazioni impegnate nell’affido e nell’adozione.

«In una regione che continua a registrare significative condizioni di povertà materiale ed educativa, la presenza del Garante rappresenta uno strumento indispensabile per vigilare sul rispetto dei diritti dell’infanzia, promuovere interventi adeguati e dare voce alle esigenze dei minori e delle loro famiglie».

Il Coordinamento sottolinea come siano già stati acquisiti i curricula dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. Per questo non vi sono ulteriori ragioni che possano giustificare il protrarsi dell’attesa.

«La nomina del Garante non può essere considerata una questione di equilibri politici o di spartizioni di sottogoverno. I profili professionali disponibili esistono e sono qualificati. Si scelga il migliore, sulla base delle competenze, dell’esperienza e dell’autorevolezza, al di sopra di ogni appartenenza».

Il Coordinamento auspica che il Consiglio regionale provveda alla nomina già nella prima seduta utile.

«È un atto atteso e dovuto nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie calabresi. La Calabria non può continuare a fare a meno di una figura chiamata a vigilare, ascoltare e intervenire a difesa dei più fragili. Confidiamo che questa lacuna venga colmata al più presto, dando finalmente piena attuazione a uno strumento fondamentale di tutela e garanzia dei diritti dei minori».