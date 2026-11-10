“Venti di luce” per la rigenerazione urbana a Catanzaro. Pubblicato l’avviso per la fornitura e la posa in opera di installazioni artistiche luminose

Il settore Cultura rende noto di avere formalmente pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’eventuale affidamento diretto della fornitura con posa in opera di installazioni artistiche luminose permanenti, modulari e riconfigurabili, complete di apparati tecnologici, contenuti digitali iniziali, messa in esercizio e formazione alla gestione – «VENTI DI LUCE – Percorsi di rigenerazione urbana». L’iniziativa è a valere su PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Strategia Urbana Integrata di Catanzaro. La finalità di Palazzo De Nobili è valorizzare gli spazi urbani, con priorità al centro storico, mediante un sistema stabile di installazioni artistiche luminose ispirate al vento, alla verticalità e alla luce mediterranea. Le apparecchiature rimarranno installate e di proprietà comunale; dovranno consentire il rinnovo della narrazione visiva mediante la sostituzione di contenuti digitali o di componenti accessori, senza rifare l’impianto.

Il settore, con l’avviso pubblicato, avvia esclusivamente una ricognizione di mercato, nel rispetto dei principi di risultato, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e rotazione, per individuare operatori in possesso di esperienze adeguate ai fini di un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023. L’avviso, quindi, non costituisce bando di gara, procedura negoziata, concorso di idee, né offerta al pubblico o promessa di affidamento. Il valore massimo delle prestazioni previste è pari a € 83.000,00 IVA inclusa.