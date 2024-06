Catanzaro, il Comune avvia la valutazione di nuovi software gestionali

Il Comune di Catanzaro ha pubblicato, sul portale gare dell’ente, due distinti avvisi per consultazione preliminare di mercato mirati ad individuare possibili soluzioni per la gestione dei procedimenti amministrativi attraverso il supporto di nuovi e più moderni software gestionali. Lo annuncia l’Assessore alla Transizione Digitale, Giorgio Arcuri, nel sottolineare che “l’Amministrazione Fiorita, nell’ottica della diversificazione dei propri fornitori e nella consapevolezza che l’evoluzione dei software applicativi per la Pubblica amministrazione ha già raggiunto un elevato grado di maturità, è intenzionata a valutare nuovi applicativi per i propri uffici per rendere la macchina amministrativa sempre più efficiente ed al passo con i tempi. Nuove e più moderne funzionalità sono indispensabili per assicurare ai cittadini servizi avanzati ed è, perciò, opportuno valutare quali nuovi software siano in grado di migliorare sia l’efficienza degli uffici, sia il gradimento dell’utenza”.

L’intenzione dell’Amministrazione è quella di avvalersi degli strumenti digitali soprattutto per i servizi afferenti la conduzione dei quattro cimiteri cittadini e la gestione dell’acquedotto, valutando una nuova interfaccia, più user friendly e di immediata usabilità, per i servizi già offerti on line. Un’analisi che si estende anche a possibili soluzioni rivolte ad un più efficiente funzionamento della macchina amministrativa, per quanto riguarda il protocollo e l’albo online, e agli applicativi utili per i provvedimenti amministrativi, come delibere, determine ed ordinanze, o per un innovativo sistema di controllo di gestione. “Il nostro sforzo – conclude l’assessore Arcuri – risponde al bisogno di guidare ogni settore dell’amministrazione verso l’innovazione, per garantire un apparato burocratico capace di rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di utenti sempre più votata all’utilizzo delle nuove tecnologie”.