Catanzaro, assunzione stagionale di agenti di polizia locale: in arrivo le prime due unità

La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Urbana Marinella Giordano, lo schema di convenzione per l’utilizzo della graduatoria pubblica del Comune di Lamezia Terme. Il deliberato dell’esecutivo è finalizzato all’assunzione stagionale, decisa in precedenza, di quattro agenti di polizia locale, area degli “Istruttori” a tempo pieno e determinato, per la durata di tre mesi. La convenzione consentirà a Palazzo De Nobili di utilizzare, appunto, la graduatoria degli idonei e non assunti, scaturita dal concorso pubblico bandito dal Comune nella Città della Piana. Il passaggio consumato oggi in giunta consentirà l’assunzione di due unità sulle quattro preventivate.

Nel commentarlo, l’assessore Giordano ha spiegato che “stanno continuando le interlocuzioni con le altre Amministrazioni che hanno risposto all’avviso pubblicato a suo tempo da palazzo De Nobili” e che “si conta di poter presto coprire anche i due posti rimanenti. Per il momento – ha aggiunto – siamo comunque soddisfatti di avere irrobustito l’organico, in una stagione in cui il fabbisogno di vigili, specie nel quartiere marinaro, si avverte maggiormente. Nel volgere di un paio di giorni, perfezionato l’iter di assunzione ed effettuate le visite mediche, avremo la piena operatività dei neo assunti”.