Federazione Regionale Calabrese di Casartigiani si riunisce per eleggere nuovo direttivo

“Dopo due anni di stop legati alla pandemia è tornata a riunirsi la Federazione Regionale Calabrese di Casartigiani – si legge in una nota – per eleggere il nuovo direttivo e la distribuzioni delle nuove cariche sociali che rimarranno in carica per i prossimi anni. Il congresso che si è tenuto per via telematica ha visto la partecipazione della Federazione Nazionale oltre a tutte le federazioni calabresi e l’Unione Provinciali Artigiani di Reggio Calabria. Un ampio e importante dibattito è stato incentrato soprattutto su come aiutare le piccole e medie imprese nell’era del post Covid e soprattutto con il rincaro delle materie prime dovute alla guerra in atto in Ucrania. All’unanimità è stato eletto Presidente il Cavaliere Blasi Eugenio di Cosenza mentre la nomina del Vice Presidente è andata a Paolino Antonio di Crotone. Infine è stato eletto nuovo Segretario Regionale il reggino Carmelo Francesco Giordano. Per il neo segretario Regionale Giordano si tratta, appunto, di una piccola vittoria personale considerato le grandi lotte portate avanti a favore delle piccole medie imprese. Ad essere sincero in cuor mio speravo in questa mia elezione – ha dichiarato Giordano – adesso per me su apre una nuova fase che mi vedrà in prima linea per tutelare gli interessi di tutti i nostri associati. La prima cosa che farò sarà quella di portate ai tavoli istituzionali le istanze di questa gente “strozzata economicamente” dall’aumento a parere mio sproporzionato delle materie prime, ma soprattutto andrò a confrontarmi con chi di dovere, non per aver il contentino delle mille euro da destinare alle medie e piccole imprese ma per avere stanziato un fondo perduto affinchè si possa rimettere in moto il comparto economico che ha visto il coinvolgimento di quasi tutti i nostri associati.

Grande soddisfazione per l’elezione del reggino Giordano è stata espressa dal Presidente Giovanni Misitano”.