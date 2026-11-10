Dati Bankitalia, Occhiuto: “La Calabria sta cambiando passo”

”Dopo un 2025 che ha visto la Calabria crescere dell’1,1%, secondo le stime della Banca d’Italia, un risultato superiore alla media del Mezzogiorno e del Paese, i dati relativi al primo semestre del 2026 confermano il trend positivo della nostra economia.

Il Pil calabrese è cresciuto dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato ancora una volta superiore a quello del Mezzogiorno e dell’Italia.

Sono numeri importanti, che raccontano una Calabria che sta cambiando passo e che dimostrano come, attraverso un lavoro serio e costante, sia possibile costruire condizioni nuove per lo sviluppo.

Non siamo di fronte a una crescita casuale, ma ai risultati di un percorso nel quale la Regione ha scelto di investire con determinazione sulla capacità del nostro territorio di attrarre capitali, sostenere le imprese, creare occupazione e rafforzare la propria competitività.

In questi anni abbiamo lavorato per rendere la Calabria sempre più attrattiva per gli investimenti, accompagnare le aziende, valorizzare le opportunità offerte dalla Zes, accelerare la realizzazione delle infrastrutture e utilizzare al meglio le risorse europee e nazionali.

Abbiamo puntato sul turismo, sulla promozione internazionale della nostra regione, sui collegamenti aeroportuali, sulla valorizzazione delle nostre straordinarie risorse naturali, culturali ed enogastronomiche.

I dati di Bankitalia confermano che questa direzione è quella giusta. Cresce l’economia, cresce l’occupazione, aumenta la capacità della Calabria di presentarsi sui mercati nazionali e internazionali come un territorio nel quale investire e costruire nuove opportunità.

Naturalmente sappiamo che non basta. Restano divari importanti da colmare, a partire da quelli occupazionali, salariali e infrastrutturali.

Ma oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia e consapevolezza. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa crescita diventi strutturale, che produca lavoro stabile e di qualità, migliori redditi e nuove prospettive soprattutto per i giovani.

La Calabria non vuole più essere raccontata soltanto attraverso i suoi problemi. Vuole essere riconosciuta per le sue potenzialità, per le sue imprese, per la sua capacità di innovare e per la sua ambizione di competere.

I dati di questi anni ci dicono che possiamo farcela. E noi continueremo a lavorare per consolidare questi risultati e rendere la nostra regione sempre più protagonista dello sviluppo del Mezzogiorno e dell’intero Paese”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.