Palmi (RC), il Sextet Impossible chiuderà la rassegna Synergia 47 al teatro Manfroce

La proposta musicale originale e innovativa del Sextet Impossible chiuderà sabato 6 maggio, la rassegna sinergia 47, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce aps, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Eventi culturali 2021 della Regione Calabria. Appuntamento alle ore 21.15, al teatro Manfroce di Palmi per l’ultimo spettacolo di una stagione di grande successo.

Musica classica, da film, tzigana e sud americana. Quindi non solo musica da camera. Così Annalisa Biancofiore (Soprano), Dahl Ah Lee (Violino), Marcos Palombo (Sassofono), Paolo De Angelis (Chitarra), Cristiano Lui (Fisarmonica) e Piero Ranucci (Contrabbasso) intratterranno il pubblico, proponendo un nuovo modo di ascoltare celebri colonne sonore di capolavori del cinema.

Le note di Mozart, Chopin, Brahms, Bizet, i virtuosismi di Astor Piazzolla, le melodie di Nino Rota e brani tratti da “Il favoloso mondo di Amelie” e da “Il Postino”, ecco alcune delle esecuzioni che certamente sorprenderanno il pubblico. Un viaggio appassionante e inedito, denso di emozioni e suggestioni che nella vita sarebbe impossibile sperimentare e che invece attraverso la musica e l’arte può essere vissuto.

«Sabato chiuderà in bellezza questa 47^ edizione della rassegna Synergia. Con ben 19 spettacoli – ha spiegato Antonio Gargano, presidente dell’associazione Amici della Musica Antonio Nicola Manfroce aps di Palmi – quest’anno abbiamo raggiunto un altissimo livello qualitativo. Un impegno che è stato ripagato dall’entusiasmo del nostro pubblico, cresciuto con noi. Siamo già al lavoro per chiudere il ricco cartellone della prossima stagione. Synergia 48^ spazierà ancora una volta tra tanti generi, musica, opera, danza e prosa con compagnie e nomi di assoluto rilievo. Al via dal prossimo 7 agosto a Gioia Tauro e poi dal 22 ottobre al teatro Manfroce di Palmi per un cartellone ricco scandito da ben 23 spettacoli», ha concluso Antonio Gargano, presidente dell’associazione Amici della Musica Antonio Nicola Manfroce aps di Palmi.