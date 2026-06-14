“Quale futuro?”. Domani a Reggio Calabria secondo incontro del Festival della Complessità 2026

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 16:45, presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si svolgerà il secondo incontro del Festival della Complessità 2026, XVI Edizione. Il titolo del Festival “Quale futuro?” si propone una riflessione sul tema del futuro come forma di confronto collettivo. Sarà possibile collegarsi da remoto attraverso il link: https://meet.google.com/jir-zzyt-vgc (dalle ore 17:00 alle ore 18:0 e link https://meet.google.com/frd-dmxf-ste (dalle ore 18:00 alle ore 19:30). Aprono l’evento il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Prof. Pietro Sacchetti e il presidente del CIS della Calabria, Dott.ssa Loreley Rosita Borruto, di seguito verrà proiettato il trailer del Festival della Complessità 2026. Introducono l’evento: Giuseppe Gembillo, già Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento COSPECS, Università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità Componente del Comitato Scientifico e presidente della sezione filosofia del CIS della Calabria; Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario, Direttore Scientifico e Presidente della Sezione Antichistica del CIS della Calabria; Annamaria Anselmo, Ordinario di Storia della Filosofia e Storia della Filosofia della Complessità Università di Messina; Daniele Cananzi, già Direttore del Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane (DIGIES), Università Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Ordinario di Filosofia del Diritto (DIGIES), componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Partecipano: Domenica Galluso, docente di Anatomia Artistica e Illustrazione Scientifica all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, relazionerà sul tema: “Domani, il pensiero creativo quale vestito indosserà”; Elena Siclari, assegnista di ricerca in Filosofia del diritto Università Mediterranea, parlerà su: “L’ontofenomenologia della pace e del diritto in Sergio Cotta”; Giuseppe Lupini, Scienze Politiche, tratterà: “Il declino della democrazia“; Franco Iaria, Scienze Politiche e saggista, tratterà il tema: “Quale futuro tra utopia e distopia“; Maria Joel Conocchiella, cultrice della materia in filosofia del diritto Università Mediterranea, illustrerà il tema: “Lingua madre e spazio politico in Hannah Arendt”; Caterina De Stefano, Psichiatra, psicoterapeuta, già Direttore del Dipartimento delle Dipendenze ASP di Reggio Calabria, parlerà sul tema: “Paideia, conoscenza e unità del sapere per la salute globale”; Vincenzo Musolino, Dottore di Ricerca in Metodologia della Filosofia, all’Università di Messina, Ispettore del Lavoro, tratterà il tema: “La Non violenza è il futuro “compresente”. Aldo Capitini e la “salvezza” che recupera il passato”.