Reggio: il 17 giugno la presentazione di Ulteriore, il nuovo progetto dedicato alla fotografia e alle arti visive

ULTERIORE – Fotografia e Arti Visive

I edizione | Giugno – Dicembre 2026

No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano

Al via le prime residenze artistiche tra esplorazione del territorio e fotografia documentaria.

Si terrà mercoledì 17 giugno alle ore 11.00 sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) la conferenza stampa di presentazione di Ulteriore, il nuovo progetto dedicato alla fotografia e alle arti visive che, da giugno a dicembre 2026, animerà Reggio Calabria e la sua area metropolitana attraverso residenze artistiche, mostre, workshop, talk, letture portfolio e attività di ricerca.

Alla conferenza interverranno:

Fabrizio Sudano, direttore del MArRC

Teodora Malavenda, fondatrice e direttrice artistica di Ulteriore

Arch. Adele Sergi, responsabile mostre ed eventi di Ulteriore

Angela Pellicanò, artista e curatrice

Sarà inoltre presente Enzo Fiammetta, Direttore del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina.