Via Badessa di Portapiana, avviati i lavori dopo la segnalazione: Spadafora ringrazia cittadini ed enti intervenuti

Sono stati avviati i lavori per la risoluzione della criticità fognaria segnalata nei giorni scorsi in Via Badessa di Portapiana, dove una fuoriuscita di liquami proveniente da una condotta della rete fognaria aveva destato preoccupazione tra i residenti per i possibili risvolti di carattere ambientale e igienico-sanitario.

La problematica era stata formalmente portata all’attenzione del Comune di Cosenza, della Società Kratos e del Consorzio Valle Crati dal Consigliere Comunale e Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini della zona.

«Desidero esprimere apprezzamento per il tempestivo avvio degli interventi – dichiara Spadafora –. La rapidità con cui si è dato seguito alla segnalazione dimostra che quando cittadini, istituzioni ed enti gestori collaborano nell’interesse della collettività è possibile fornire risposte concrete ai problemi del territorio».

Particolare riconoscimento viene rivolto ai cittadini che hanno segnalato la criticità e contribuito a documentare la situazione, consentendo una più rapida individuazione del problema e l’attivazione delle procedure necessarie.

«Il ruolo di un amministratore – prosegue Spadafora – è quello di ascoltare le istanze dei cittadini e farsi interprete delle loro esigenze presso gli enti competenti. In questo caso la sinergia tra comunità locale e istituzioni ha consentito di ottenere un risultato importante in tempi rapidi».

L’attenzione resta comunque alta fino al completamento delle opere in corso e al pieno ripristino della funzionalità della rete fognaria.

«Continuerò a monitorare l’evoluzione dei lavori – conclude Spadafora – affinché la problematica venga definitivamente risolta e siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza, tutela ambientale e qualità della vita per i residenti della zona».