Gioia Tauro (RC), al Duomo il concerto dell’organista Cristian Morgillo

Sabato 13 giugno 2026 alle ore 19,00 presso il Duomo avrà luogo un recital dell’organista Cristian Morgillo. L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e con il sostegno del MiC DG Spettacolo e dall’Assessorato Regionale alla Cultura.



Cristian Morgillo ha conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del M° Antonio Varriano, con il quale prosegue attualmente gli studi per il Diploma Accademico di Secondo Livello. Ha approfondito la propria formazione partecipando a seminari di organaria, masterclass di interpretazione organistica, composizione e musicologia, con docenti di rilievo nazionale e internazionale quali Matteo Imbruno, Enrico Viccardi, Francesco Maria Paradiso, Peter van Tour e Gian Marco Vitagliano. Frequenta inoltre corsi con GiovanBattista Graziadio, Giovanna Riboli, Elisabetta Guglielmin e Claudio Gabriele. Il 20 novembre 2024 si è esibito alla Carnegie Hall di New York come corista specializzato in Canto Beneventano, sotto la direzione del M° Giovanna Riboli. Nel novembre 2024 ha partecipato al 21° Concorso Internazionale di Esecuzione e Composizione “Don Vincenzo Vitti” (Alberobello), conseguendo il Secondo Premio nella sezione Organo. Svolge attività concertistica come organista, clavicembalista, pianista e corista, esibendosi in rassegne e concerti promossi dal Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” e da enti privati, e collaborando con cori polifonici ed ensemble di musica classica e moderna. Ha preso parte a una residency artistica e di studio di quindici giorni presso la Florida State University (Tallahassee, USA), approfondendo organo, clavicembalo, canto, direzione corale, chironomia e innologia, con un approccio integrato tra dimensione esecutiva e storico-liturgica. In tale contesto ha suonato presso la First Presbyterian Church e ha partecipato, come cantante, a esecuzioni di Canto Beneventano in occasione della presentazione ufficiale del progetto (15 ottobre 2025) e dell’Italian Coffee Hour (17 ottobre 2025), con dimostrazione del rotolo dell’Exultet. In precedenza ha cantato e suonato presso l’Adelphi University, la Old St. Patrick’s Church e l’Istituto Italiano di Cultura di New York, prendendo parte anche a un meeting istituzionale.

Nel corso del programma saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Felix Mendelsshon, César Franck, Don Nicola Vitone, Roberto Remondi e Marco Enrico Bossi

Ulteriori informazioni sul concerto al link https://www.amaeventi.org/evento/cristian-morgillo/