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Calabria

Calabria Reportage esprime solidarietà all’editore e reporter televisivo Graziano Tomarchio

“La redazione di Calabria Reportage esprime piena solidarietà al proprio editore e reporter televisivo Graziano Tomarchio per l’episodio denunciato e avvenuto durante lo svolgimento della sua attività giornalistica nella provincia di Reggio Calabria.
Secondo quanto riferito dal collega, mentre stava documentando una problematica segnalata da alcuni cittadini e seguendo una richiesta di chiarimenti rivolta a un amministratore pubblico, sarebbe stato destinatario di espressioni verbali dal contenuto intimidatorio.
Pur nel rispetto delle verifiche che ogni vicenda richiede e delle diverse versioni dei fatti eventualmente esistenti, Calabria Reportage ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore della libertà di stampa e sul ruolo che l’informazione svolge a servizio delle comunità.
I giornalisti e gli operatori dell’informazione hanno il compito di raccontare il territorio, raccogliere le istanze dei cittadini e favorire il confronto pubblico su questioni di interesse collettivo. Un’attività che deve poter essere svolta in un clima di rispetto reciproco, senza pressioni, intimidazioni o atteggiamenti che possano limitare il libero esercizio del diritto di cronaca.
La critica, il dissenso e il confronto fanno parte della normale dialettica democratica. Diverso è il ricorso a espressioni o comportamenti che possano essere percepiti come minacciosi nei confronti di chi è impegnato nell’esercizio della professione giornalistica.
Calabria Reportage ribadisce la propria vicinanza a Graziano Tomarchio e, più in generale, a tutti i professionisti dell’informazione che quotidianamente operano sul territorio con serietà, equilibrio e senso di responsabilità.
La libertà di stampa rappresenta una garanzia per tutti i cittadini e costituisce uno dei pilastri fondamentali della vita democratica. Per questo motivo ogni episodio che rischia di compromettere il sereno svolgimento dell’attività giornalistica merita attenzione e riflessione”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa della redazione di Calabria Reportage .

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