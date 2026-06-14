Redel chiama Reggio al PalaCalafiore: “Tutti accanto alla Viola per un risultato straordinario”

Nel giorno della finalissima in programma stasera al PalaCalafiore, Redel, title sponsor della Pallacanestro Viola, rivolge un appello alla città, ai tifosi e a tutti gli appassionati neroarancio: riempire il palazzetto e sostenere la squadra in una partita che può valere la promozione.

È il momento più importante di una stagione vissuta con passione, sacrificio e senso di appartenenza. Una stagione nella quale il calore del pubblico ha rappresentato una forza concreta per la squadra.

Un percorso comune verso la finale di Serie B

Redel, insieme a tutto il management aziendale, desidera ringraziare i tifosi della Viola per la presenza e il sostegno dimostrati fino a oggi. Un legame che ora, nel momento decisivo, può fare ancora di più la differenza.

Redel e la Pallacanestro Viola condividono un percorso comune verso la finale della Serie B nazionale.

Per Redel, il sostegno alla Pallacanestro Viola non è mai stato soltanto una sponsorizzazione. È una scelta di vicinanza al territorio, allo sport e ai valori che esso rappresenta: impegno, squadra, sacrificio e appartenenza.

L’impegno della famiglia Barreca per la crescita comune

La famiglia Barreca, che ha fondato Redel con l’impegno di servire questa città, ritrova nella Viola – giocatori, dirigenti, staff e tifosi – la stessa dedizione e la stessa visione di crescita comune.

“Questa è una partita che appartiene a tutta Reggio Calabria. Domani serve il calore del PalaCalafiore, serve la spinta della città, serve quella energia neroarancio capace di trasformare una partita in qualcosa di speciale”.

Sarà bellissimo vedere il PalaCalafiore pieno, vibrante di energia, con tutta Reggio Calabria unita nel sostegno a una squadra che rappresenta la città e porta con orgoglio anche il nome di Redel.

L’appello finale alla città per l’ultimo grande passo

“Abbiamo creduto in questo percorso perché crediamo nella Viola, nei suoi ragazzi, nella sua storia e nella sua gente. Questa squadra merita una grande soddisfazione, ma per completare l’opera serve l’abbraccio di tutta Reggio Calabria”.

Redel invita quindi la città a essere presente, a colorare il PalaCalafiore di neroarancio e a sostenere la squadra fino all’ultimo secondo.

La finale di Serie B nazionale attende la Viola. Adesso serve l’ultimo grande passo, tutti insieme.

“Tutti al PalaCalafiore. Tutti accanto alla Viola. Portiamo a casa questo risultato straordinario”.