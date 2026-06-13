La Pirossigeno Cosenza Basket è in Serie C. L’ufficialità è arrivata alle 20,00, ora dell’inizio di gara 2 della finale playoff contro la Vis Reggio Calabria, assegnata ai rossoblù con il risultato di 20-0 a tavolino per l’assenza del medico.

Un epilogo diverso da quello che la società, lo staff tecnico e gli atleti avrebbero desiderato. Sarebbe stato certamente più bello, più emozionante e più aderente allo spirito dello sport conquistare la promozione sul campo, davanti al pubblico e dentro i quaranta minuti di gioco. Il verdetto, però, è arrivato ed è definitivo: la Pirossigeno Cosenza Basket conquista la Serie C.

Si chiude così una stagione intensa, lunga, costruita passo dopo passo con lavoro, sacrificio e senso di appartenenza. Un percorso che ha visto il gruppo rossoblù crescere, superare momenti complessi, consolidare la propria identità e arrivare fino in fondo con determinazione.

La promozione è il risultato di un progetto sportivo condiviso, nato dalla programmazione della società e portato avanti con serietà da squadra, staff tecnico, dirigenti e collaboratori. Un traguardo che appartiene a tutti: agli atleti che hanno indossato la maglia con orgoglio, allo staff che ha guidato il gruppo ogni giorno in palestra, alla dirigenza che ha sostenuto il percorso e ai tifosi che non hanno mai fatto mancare presenza, calore e fiducia.

La Pirossigeno Cosenza Basket approda in Serie C, al termine di un campionato affrontato con personalità e con la consapevolezza di rappresentare una realtà sportiva in crescita, radicata nel territorio e proiettata verso nuove sfide.

Da oggi si festeggia. Con rispetto, con orgoglio e con lo sguardo già rivolto al futuro.