Finale, Gara 2: Pirossigeno con gli stessi dodici delle ultime gare

È il giorno di Gara 2 della finale playoff. Sul parquet del PalaBotteghelle, la Pirossigeno Cosenza Basket affronta la Vis Reggio Calabria con un risultato pesante sulle spalle: il successo di Gara 1, che vale un vantaggio prezioso in una serie al meglio delle tre partite. Stasera, però, si ricomincia da zero.

Coach Manu Gallo ha scelto di non toccare la squadra. I convocati per la trasferta sono gli stessi che venerdì scorso hanno dominato il primo atto. Nessun cambio, nessuna sorpresa.

I convocati rossoblù: Carofiglio, Guzzo, Milosavljevic, Russo, Ginefra (C), Carravetta, Montemurro, Madrigrano, Guido, Giampà, Diatta, Lappano.

Dall’altra parte, la Vis giocherà spinta dal proprio pubblico. La squadra di coach Pierotti ha dimostrato carattere nella semifinale contro Bagnara, quando sotto 1-0 ha ribaltato serie e pronostici guadagnando la finalissima. Ora prova a ripetersi per forzare la serie all’ultimo atto.

I Lupi arrivano a questa gara con una striscia netta nei playoff: cinque vittorie su cinque. Una continuità che nessun’altra squadra ha saputo esprimere in questa post-season.

Palla a due alle 20. Il PalaBotteghelle è atteso pieno. In palio c’è un pezzo decisivo per la promozione in serie C.