Mendicino, scuola di Tivolille: completato e consegnato il primo piano del plesso A

Un altro importante obiettivo raggiunto per la comunità di Mendicino. È stato completato e consegnato il primo piano della scuola di Tivolille – Plesso A, un intervento strategico per il sistema scolastico cittadino, realizzato grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La consegna dell’opera, avvenuta venerdì 12 giugno, rappresenta il coronamento di un percorso avviato in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Era infatti il periodo dell’emergenza Covid quando l’Amministrazione comunale diede il via alla demolizione del vecchio edificio scolastico, scegliendo di investire su una struttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze degli studenti.

Un percorso non privo di ostacoli, tra varianti, rallentamenti e critiche politiche, che tuttavia non hanno fermato il lavoro dell’Amministrazione.

«Ricordo ancora quei giorni difficili, con la mascherina sul volto e il peso di una grande responsabilità sulle spalle», afferma il Sindaco Irma Bucarelli. «Mentre prendeva forma il progetto della nuova scuola, in molti sostenevano che non saremmo riusciti a portarlo a termine. Ci dicevano che il cantiere sarebbe rimasto incompiuto, che i tempi non sarebbero stati rispettati. Oggi, invece, consegniamo alla comunità un altro risultato concreto».

Dopo l’inaugurazione del piano terra, l’Amministrazione aveva assunto un nuovo impegno con cittadini, famiglie e studenti: completare anche il primo piano del plesso.

«Era una promessa fatta con il cuore e con il senso di responsabilità che deve guidare ogni amministratore», prosegue Bucarelli. «Una promessa rivolta ai nostri ragazzi, alle famiglie e a tutta la comunità. Oggi possiamo dire di averla mantenuta. Abbiamo risposto alle polemiche e alle critiche con i fatti, portando a compimento un’opera che rappresenta un investimento concreto sul futuro di Mendicino».

La nuova struttura scolastica offrirà spazi più sicuri, funzionali e adeguati alle moderne esigenze didattiche, contribuendo a migliorare la qualità dell’offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti.

«Questa scuola non è soltanto un edificio», conclude il Sindaco. «È il simbolo di una comunità che crede nell’istruzione, che investe nelle nuove generazioni e che affronta le sfide con determinazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Oggi consegniamo ai cittadini un’opera importante e guardiamo con fiducia ai prossimi obiettivi per la crescita del nostro territorio».

Con il completamento del primo piano della scuola di Tivolille – Plesso A, Mendicino compie un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, mettendo al centro il benessere e il futuro delle nuove generazioni.