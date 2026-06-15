Equilibri di bilancio e gestione finanziaria degli enti locali: la Provincia di Cosenza promuove un incontro formativo per amministratori e tecnici

La Provincia di Cosenza conferma il proprio impegno nel sostegno ai Comuni del territorio promuovendo un momento di alta formazione dedicato alla gestione finanziaria degli enti locali.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 18 giugno alle ore 10.00, presso la sede della Provincia in Piazza XV Marzo, e sarà dedicato al tema “Il presidio sugli equilibri di bilancio. La verifica sugli accantonamenti e la salvaguardia degli equilibri”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Biagio Antonio Faragalli, i lavori saranno affidati al prof. Alessandro Giordano, che guiderà un approfondimento tecnico-operativo rivolto a Sindaci, Assessori al bilancio, Segretari comunali, Responsabili dei servizi finanziari, Revisori dei conti e personale degli uffici finanziari dei Comuni della provincia.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di accompagnare gli enti locali nell’attuazione della normativa contabile armonizzata e nella gestione delle verifiche periodiche necessarie a garantire la tenuta degli equilibri finanziari e la sostenibilità dei bilanci.

«La solidità dei bilanci degli enti locali è una condizione essenziale per assicurare servizi efficienti ai cittadini e per programmare interventi di sviluppo capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita delle nostre comunità», afferma il Presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli.

«In una fase caratterizzata da continui aggiornamenti normativi e da crescenti responsabilità amministrative, è fondamentale investire nella formazione e nell’aggiornamento professionale di chi opera quotidianamente nella gestione della cosa pubblica. La Provincia vuole essere sempre più un punto di riferimento e di supporto per i Comuni, favorendo occasioni di confronto qualificato e di crescita delle competenze», aggiunge il Presidente.

Faragalli sottolinea inoltre come «la corretta verifica degli accantonamenti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio non rappresentino soltanto un obbligo di legge, ma costituiscano strumenti indispensabili per garantire trasparenza, responsabilità amministrativa e capacità di programmazione. Attraverso iniziative come questa rafforziamo la collaborazione istituzionale e contribuiamo a costruire amministrazioni locali più solide, efficienti e vicine ai bisogni dei cittadini».

L’incontro si propone quindi come un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra amministratori, dirigenti e operatori del settore, chiamati ad affrontare le sfide della gestione finanziaria con strumenti sempre più adeguati e competenze specialistiche.