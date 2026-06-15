Le reliquie di Sant’Antonio accolte nell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio

L’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, guidato dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, ha vissuto un momento di straordinaria intensità spirituale e umana con l’arrivo delle reliquie di Sant’Antonio di Padova, accolte negli uffici di presidenza e segreteria in un clima di raccoglimento, commozione e autentica partecipazione.

Un evento che, nel pieno rispetto delle fedi religiose altrui, ha rappresentato una significativa pausa di riflessione e fede all’interno della quotidianità scolastica, spesso scandita da impegni e responsabilità sempre più complesse.

“Nel vortice delle incombenze di una scuola sempre più burocratica e difficile da gestire, abbiamo vissuto un momento di grazia con la visita delle reliquie di Sant’Antonio da Padova negli uffici di presidenza e segreteria. Momenti intensi, di commozione, di essenzialità, di comunione, di gioia. La gioia di avere vicino una parte del corpo di chi è già vicino all’Altissimo”, ha dichiarato la dirigente scolastica Mirella Pacifico, sottolineando il profondo significato spirituale dell’iniziativa.

Parole che restituiscono il senso di un’esperienza capace di coinvolgere emotivamente e interiormente il personale scolastico, trasformando per qualche istante gli spazi amministrativi dell’istituto in un luogo di preghiera, silenzio e condivisione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dalla dirigente a Padre Giovanni Milani l’Ordine dei Frati Minori Conventuali di Padova, impegnato, nei giorni scorsi, in missione con le reliquie (Massa Corporis) del Santo presso la comunità di Campana, e al docente di Religione dell’istituto, nonché parroco della stessa comunità, don Enzo Malizia, per aver reso possibile questo prezioso momento di incontro con la fede.

L’accoglienza delle reliquie di Sant’Antonio ha rappresentato un segno importante per l’intera comunità educativa dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio: un richiamo ai valori dell’essenzialità, della speranza e della spiritualità, che continuano a trovare spazio anche nel contesto scolastico, contribuendo alla crescita integrale delle persone che lo vivono ogni giorno.