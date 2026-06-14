A Lorica “Incontri sull’Arvo – Lorica laboratorio di futuro”

L’Amministrazione comunale di Casali del Manco, guidata dalla Sindaca Francesca Pisani, rilancia una delle più significative esperienze culturali della storia della Sila con la nascita della rassegna “Incontri sull’Arvo – Lorica laboratorio di futuro”, un progetto che intende raccogliere e rinnovare l’eredità degli storici “Incontri Silani”, promossi tra il 1969 e il 1982 dall’allora Sindaca di Pedace Rita Pisano e da Franco Portone.

La prima iniziativa della rassegna si terrà sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 16.30, presso l’Hotel & Ristorante “La Lorichella” a Lorica di Casali del Manco, e rappresenterà un momento di restituzione pubblica di una straordinaria esperienza culturale che ha contribuito a fare della Sila un luogo di confronto, elaborazione e innovazione culturale a livello nazionale.

L’evento assume un significato ancora più profondo perché si svolge nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Rita Pisano, figura di assoluto rilievo nella storia amministrativa, politica e culturale della Calabria, donna visionaria che seppe intuire il ruolo della cultura come strumento di crescita sociale, valorizzazione del territorio e costruzione del futuro.

«Con questa iniziativa – dichiara la Sindaca Francesca Pisani – l’Amministrazione comunale intende recuperare una memoria preziosa e trasformarla in una risorsa per il presente. Gli “Incontri Silani” hanno rappresentato una delle pagine più alte della vita culturale della nostra comunità e della Calabria. Ripartire da quella esperienza significa riconoscere il valore di chi ha saputo immaginare un territorio aperto al dialogo, alla creatività e alla partecipazione. Farlo nell’anno del centenario di Rita Pisano conferisce a questo percorso un significato ancora più importante e ci richiama alla responsabilità di proseguire una visione che ha lasciato un segno profondo nella nostra storia.»

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura Giulia Leonetti e l’intervento di Giuseppe Giudiceandrea, figlio di Rita Pisano.

Seguiranno gli interventi dei graditi e autorevoli ospiti Paolo Portone, Osvaldo Bevilacqua e Pino Purificato, protagonisti e interpreti di una stagione che ha saputo coniugare cultura, tutela dell’ambiente, valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile, lasciando un segno profondo nella storia e nell’identità del territorio.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato alle testimonianze di quanti vissero direttamente quell’esperienza culturale, offrendo un contributo prezioso alla ricostruzione di una memoria collettiva che continua a costituire un patrimonio identitario di straordinario valore per l’intera Sila.

Le conclusioni saranno affidate alla Sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Paride Leporace.

Nel corso dell’iniziativa saranno, inoltre, inaugurate la mostra fotografica “Cronistoria di un progetto culturale. Pedace – Lorica – Camigliatello – San Giovanni in Fiore (1969-1982)” e il Fondo Digitale “Francesco Portone”, un archivio documentale che restituisce al pubblico fotografie, documenti, materiali e testimonianze della straordinaria attività culturale promossa negli anni da Franco Portone e Rita Pisano.

La mostra e l’archivio raccontano, attraverso immagini e documenti originali, un percorso che vide la partecipazione di importanti personalità della cultura italiana e che contribuì a rendere la Sila un punto di riferimento per il dibattito culturale, artistico e ambientale del Mezzogiorno.

Con “Incontri sull’Arvo – Lorica laboratorio di futuro”, Casali del Manco inaugura dunque un nuovo percorso culturale che guarda al futuro partendo dalle proprie radici, riaffermando il ruolo della cultura come leva di sviluppo, coesione sociale e valorizzazione del territorio.

L’ingresso all’iniziativa è libero.