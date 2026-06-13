“Impulse 6th Anniversary”: ancora una volta la Villa Vecchia e il Centro Storico protagonisti dell’estate cosentina

Torna a Cosenza “Impulse 6th Anniversary”, l’evento patrocinato dal Comune di Cosenza e promosso dall’associazione Impulse Movement APS, in programma venerdì 3 luglio 2026 nella suggestiva cornice della Villa Vecchia.

Giunto alla sua sesta edizione, l’appuntamento proporrà un’esperienza all’aperto dedicata alla musica elettronica, con performance artistiche, effetti visivi, illuminazione scenografica e spazi enogastronomici, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate cittadina.

Ancora una volta sarà la Villa Vecchia, nel cuore del centro storico di Cosenza, a fare da scenario ad un’iniziativa capace di attrarre giovani, visitatori e appassionati, contribuendo ad animare uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città.

L’Amministrazione comunale guidata da Franz Caruso continua, infatti, a puntare sulla valorizzazione del centro storico anche attraverso eventi culturali, musicali e aggregativi.

“La Villa Vecchia – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – si conferma uno spazio straordinario per ospitare eventi di qualità e momenti di aggregazione sociale. Manifestazioni come Impulse contribuiscono a rendere il centro storico sempre più vivo, attrattivo e partecipato, offrendo occasioni di incontro e socializzazione soprattutto ai giovani. La nostra azione amministrativa continua a essere orientata alla valorizzazione di questi luoghi, che rappresentano una parte fondamentale dell’identità culturale e sociale della città”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione culturale e di animazione urbana perseguito dall’Amministrazione comunale, finalizzato a sostenere occasioni di partecipazione, socializzazione e crescita per il territorio, rafforzando l’immagine di Cosenza come città dinamica, accogliente e aperta alle nuove espressioni culturali.